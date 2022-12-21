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«Давно пора»: ростовчане поддержали запрет на запуски беспилотников

Сегодня, 16:34
Фото: 1MI
Губернатор Ростовской области Василий Голубев ограничил запуск дронов в регионе, новость об этом бурно обсуждается в соцсетях.

С 21 декабря в Ростовской области введен запрет на использование квадрокоптеров. Исключительное право на это оставили лишь некоторым госучреждениям. Губернатор Василий Голубев объяснил нововведение необходимостью повышения безопасности в регионе.

В соцсетях местные жители поддержали запрет. Они пишут: «Давно пора. А то пугают эти дроны неимоверно», «Только дурак сейчас бы стал запускать беспилотник, для них и сделали запрет», «Кто возмущается, лучше бы отдали свой дрон нашим пацанам на фронт. Там он нужнее будет!».

Также многие стали задаваться вопросом, кто и как будет теперь регулировать запуск квадрокоптеров. «А куда звонить, если увидел в небе квадрокоптер?», «Что будет, если запустить дрон теперь? В тюрьму посадят или как?».

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Однако нашлись и те, кто взгрустнул из-за запрета. «Никаких съемок с дронов теперь что ли?», — пишут ростовчане, полюбившие фото и видео панорамы Ростова, сделанные с высоты птичьего полета».

Напомним, помимо беспилотников, губернатор Василий Голубев ввел ограничения в отношении грузового транспорта.

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