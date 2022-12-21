«Давно пора»: ростовчане поддержали запрет на запуски беспилотников

В соцсетях местные жители поддержали запрет. Они пишут: «Давно пора. А то пугают эти дроны неимоверно», «Только дурак сейчас бы стал запускать беспилотник, для них и сделали запрет», «Кто возмущается, лучше бы отдали свой дрон нашим пацанам на фронт. Там он нужнее будет!».