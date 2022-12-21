Напомним, что здание Аксайского кадетского корпуса было признано аварийным. В начале 2021 года кадетский корпус временно разместили в Ставрополе. Тогда всех убеждали, что деньги на строительство нового корпуса уже выделены. Планировалось, что новый корпус будет построен к сентябрю 2021 года. Однако этого не произошло.
«А сейчас уже никто не говорит ни о сроках строительства, ни о том, когда дети смогут вернуться домой», - жалуются родители кадетов.
По их словам, качество подготовки воспитанников кадетского корпуса продолжает ухудшаться — корпус теряет ценные педагогические кадры. Только в декабре уволилось три офицера. Однако вместо решения вопросов учебного процесса, по словам родителей, кадетов заставляют активно участвовать в конкурсе по украшению спален к Новому году.
Начальник Аксайского кадетского корпуса Федор Алексаков в беседе с корреспондентом RostovGazeta уточняет, что уволились не три, а четыре офицера. Один из них - по состоянию здоровья.
«А троих я убрал без зазрения совести. Понимаете, пришел новый начальник. Не замутненный взгляд увидел тех, кто не работает, а просто проживает здесь. Но на их место уже поставлены молодые и спортивные ребята. Ведь бойцы должны быть не только грамотные, но еще и со здоровым духом — духом защитника Отечества», - подчеркивает начальник.
По словам собеседника, строительство нового кадетского корпуса на Дону затруднило отсутствие решения по землеотводу со стороны губернатора Ростовской области.
Проблема заключается в том, что восстановить аварийное здание в поселке Рассвет, где раньше размещался кадетский корпус, не представляется возможным. Здесь площадь земельного участка составляет всего 3,3 гектара, а для современного большого корпуса требуется 19 гектаров. Тем более сейчас, когда в составе России появились новые регионы — ЛДНР, Херсонская и Запорожская области. Да и в ряде ближайших территорий, например, в Волгограде, Астрахани, Калмыкии, отсутствуют кадетские корпуса.
«Идет специальная военная операция, когда весь российский народ встал на защиту Отечества от фашизма. И говорить сейчас о наших проблемах — очень важных, необходимых, просто язык не поворачивается. Есть задачи намного важнее. Это мое личное мнение, я считаю так», — резюмирует Алексаков.
Ранее RostovGazeta выясняла, что на самом деле творилось в Аксайском кадетском корпусе.