«А троих я убрал без зазрения совести. Понимаете, пришел новый начальник. Не замутненный взгляд увидел тех, кто не работает, а просто проживает здесь. Но на их место уже поставлены молодые и спортивные ребята. Ведь бойцы должны быть не только грамотные, но еще и со здоровым духом — духом защитника Отечества», - подчеркивает начальник.