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Донские офицеры массово увольняются из Аксайского кадетского корпуса

Сегодня, 08:12
Фото: adekkk.mil.ru
В редакцию RostovGazeta обратились родители кадетов, обучающихся в Аксайском кадетском корпусе в Ставрополе. Они пожаловались на качество обучения из-за увольнения ценных кадров, и отсутствие перспектив для строительства нового здания для кадетов в Ростовской области.

Напомним, что здание Аксайского кадетского корпуса было признано аварийным. В начале 2021 года кадетский корпус временно разместили в Ставрополе. Тогда всех убеждали, что деньги на строительство нового корпуса уже выделены. Планировалось, что новый корпус будет построен к сентябрю 2021 года. Однако этого не произошло.

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«А сейчас уже никто не говорит ни о сроках строительства, ни о том, когда дети смогут вернуться домой», - жалуются родители кадетов.

По их словам, качество подготовки воспитанников кадетского корпуса продолжает ухудшаться — корпус теряет ценные педагогические кадры. Только в декабре уволилось три офицера. Однако вместо решения вопросов учебного процесса, по словам родителей, кадетов заставляют активно участвовать в конкурсе по украшению спален к Новому году.

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Начальник Аксайского кадетского корпуса Федор Алексаков в беседе с корреспондентом RostovGazeta уточняет, что уволились не три, а четыре офицера. Один из них - по состоянию здоровья.

«А троих я убрал без зазрения совести. Понимаете, пришел новый начальник. Не замутненный взгляд увидел тех, кто не работает, а просто проживает здесь. Но на их место уже поставлены молодые и спортивные ребята. Ведь бойцы должны быть не только грамотные, но еще и со здоровым духом — духом защитника Отечества», - подчеркивает начальник.

Федор Алексаков
Фото: adekkk.mil.ru
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По словам собеседника, строительство нового кадетского корпуса на Дону затруднило отсутствие решения по землеотводу со стороны губернатора Ростовской области.

Проблема заключается в том, что восстановить аварийное здание в поселке Рассвет, где раньше размещался кадетский корпус, не представляется возможным. Здесь площадь земельного участка составляет всего 3,3 гектара, а для современного большого корпуса требуется 19 гектаров. Тем более сейчас, когда в составе России появились новые регионы — ЛДНР, Херсонская и Запорожская области. Да и в ряде ближайших территорий, например, в Волгограде, Астрахани, Калмыкии,  отсутствуют кадетские корпуса.

«Идет специальная военная операция, когда весь российский народ встал на защиту Отечества от фашизма. И говорить сейчас о наших проблемах — очень важных, необходимых, просто  язык не поворачивается. Есть задачи намного важнее. Это мое личное мнение, я считаю так», — резюмирует Алексаков.

Ранее RostovGazeta выясняла, что на самом деле творилось в Аксайском кадетском корпусе.

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