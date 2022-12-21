Однако лишь 2% из опрошенных им дончан заявили, что качество услуг перевозчиков стало лучше. 64% респондентов отметили, что ничего, кроме стоимости, не изменилось. А вот 34% опрошенных и вовсе сообщили, что после роста тарифов перевозчики расслабились, и все стало только хуже.