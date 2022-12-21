В своем Telegram-канале Федяева напомнил, что в текущем году в большинстве городов значительно выросли тарифы на проезд в общественном транспорте. Это затронуло и мелкие населенные пункты, и крупные города вроде Ростова, Таганрога, Азова, Новочеркасска и Батайска.
Он напомнил, что власти обещали, что рост тарифов повлечет за собой повышение качества услуг, улучшения самого общественного транспорта и сокращения интервалом на маршрутах.
Однако лишь 2% из опрошенных им дончан заявили, что качество услуг перевозчиков стало лучше. 64% респондентов отметили, что ничего, кроме стоимости, не изменилось. А вот 34% опрошенных и вовсе сообщили, что после роста тарифов перевозчики расслабились, и все стало только хуже.
«В Шахтах стало ещё хуже», — заметили горожане в комментариях к опросу.
«В Азове после подорожания убрали маршрут автобуса № 1, не заменили и не добавили в другие», — сообщили жители Азова, заметив, что после 18.00 мск стабильно ходят только два автобуса.
«Становится только хуже. Новые автобусы потихоньку ветшают, а новые не закупаются. Хотя расходы на ГСМ не выросли», — отмечают ростовчане.