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Две трети ростовчан не заметили улучшений в работе транспорта с ростом цен на проезд

Сегодня, 11:36
Фото: rostov-gorod.ru
64% ростовчан не заметили улучшений в работе транспорта с ростом цен на проезд
Почти две трети дончан заявили, что не наблюдают улучшений в качестве работы общественного транспорта с момента повышения тарифов на проезд в 2022 году, об этом они сообщили во время опроса, проведенного депутатом Евгением Федяевым.

В своем Telegram-канале Федяева напомнил, что в текущем году в большинстве городов значительно выросли тарифы на проезд в общественном транспорте. Это затронуло и мелкие населенные пункты, и крупные города вроде Ростова, Таганрога, Азова, Новочеркасска и Батайска. 

Он напомнил, что власти обещали, что рост тарифов повлечет за собой повышение качества услуг, улучшения самого общественного транспорта и сокращения интервалом на маршрутах. 

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Однако лишь 2% из опрошенных им дончан заявили, что качество услуг перевозчиков стало лучше. 64% респондентов отметили, что ничего, кроме стоимости, не изменилось. А вот 34% опрошенных и вовсе сообщили, что после роста тарифов перевозчики расслабились, и все стало только хуже. 

«В Шахтах стало ещё хуже», — заметили горожане в комментариях к опросу. 

«В Азове после подорожания убрали маршрут автобуса  № 1, не заменили и не добавили в другие», — сообщили жители Азова, заметив, что после 18.00 мск стабильно ходят только два автобуса.

«Становится только хуже. Новые автобусы потихоньку ветшают, а новые не закупаются. Хотя расходы на ГСМ не выросли», — отмечают ростовчане.

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