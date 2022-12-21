«Единая Россия» поздравляет с Новым годом семьи из Донбасса в Ростовской области

В Неклиновском районе пункты размещения посетили замсекретаря регионального отделения «Единой России», депутат донского парламента Светлана Пискунова и член президиума регионального политсовета партии Владимир Влазнев. Вместе с волонтерами и артистами они организовали праздничные представления для детей Донецкой Народной Республики и Херсонской области, а также передали компактное оборудование в медпункт и наборы для рисования в детскую комнату.