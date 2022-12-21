«Единая Россия» поздравляет с Новым годом семьи из Донбасса в Ростовской области

Ростовское региональное отделение «Единой России» проводит поздравления с наступающим Новым годом в пунктах временного размещения. Организуются новогодние утренники с участием Деда Мороза и Снегурочки, волонтеры «Единой России» и «Молодой Гвардии» вручают детям подарки, а депутаты оказывают шефскую помощь в обустройстве быта.
В Неклиновском районе пункты размещения посетили замсекретаря регионального отделения «Единой России», депутат донского парламента Светлана Пискунова и член президиума регионального политсовета партии Владимир Влазнев. Вместе с волонтерами и артистами они организовали праздничные представления для детей Донецкой Народной Республики и Херсонской области, а также передали компактное оборудование в медпункт и наборы для рисования в детскую комнату.
Вместе со всеми новогоднее представление посмотрела многодетная семья Усоян, эвакуированная из Голопристанского района Херсонской области. «У нас было небезопасно. А для детей хотелось лучшей жизни: школа, садик... Двоих старших уже устроили на учебу», - рассказала мама Нарине.
Светлана Пискунова подчеркнула, что предновогодняя акция «Единой России» помогает детям ощутить праздничное настроение: «Мы продолжим радовать ребят, их семьи и в начале следующего года, до Рождества - будем дарить радость и оказывать необходимую поддержку».
Новогодние встречи проходят и вне пунктов размещения - волонтеры «Единой России» и «Молодой Гвардии» устраивают поздравления для прибывших из ЛДНР в молодежном пространстве Дом Культурных «Правда». Продолжается прием обращений в Центр правовой поддержки для эвакуированных из освобожденных территорий, по телефону (863) 2-918-818 (региональная приемная «Единой России»).
Добавим, с поздравлениями перед Новым годом активисты посетят семьи мобилизованных в Ростовской области. Поздравления получат донские участники Великой Отечественной войны в рамках ежегодной партийной акции «С Новым годом, ветеран!». Присоединились депутаты «Единой России» и к акции «Елка желаний», проходящей в регионе.