«Ведь все понимают, почему Платов закрыт. Но создается ощущение, будто его вот-вот откроют. И что все решится буквально за ближайший месяц. Но ведь это не так, — делится мнением собеседник. — Даже если предположить, что спецоперация внезапно закончится, аэропорт сразу не откроют. Потребуется время на то, чтобы привести его в порядок после такого простоя».