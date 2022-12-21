Спикер полагает, что мечтать о скором открытии аэропорта Платов в Ростове бессмысленно. Тем более сейчас, когда нельзя исключать, что американцы или британцы поставят Украине более дальнобойные снаряды.
«По моим прогнозам, аэропорт, скорее всего, останется закрытым на ближайший год. Но теперь это уже не проблема. Все уже адаптировались и изменили логистику», - отмечает Евгений Михайлов.
По словам эксперта, главный вопрос заключается в другом — для чего регулярно объявляется о продлении срока закрытия аэропорта?
«Ведь все понимают, почему Платов закрыт. Но создается ощущение, будто его вот-вот откроют. И что все решится буквально за ближайший месяц. Но ведь это не так, — делится мнением собеседник. — Даже если предположить, что спецоперация внезапно закончится, аэропорт сразу не откроют. Потребуется время на то, чтобы привести его в порядок после такого простоя».
Ранее RostovGazeta сообщала, что аэропорт Платов не планируется открыть до 27 декабря 2022 года.