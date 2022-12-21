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Эксперт рассказал, зачем казакам-дружинникам массово поднимают зарплату в Ростове

Сегодня, 14:28
Фото: donland.ru
Зачем казакам-дружинникам массово поднимают зарплату в Ростове
Повышение зарплаты для казаков-дружинников связано, вероятнее всего, с расширением их обязанностей, сообщил RostovGazeta политолог Евгений Михайлов.

Напомним, что со следующего года казакам-дружинникам в Ростовской области увеличат зарплаты. На эти цели из регионального бюджета планируется направить 69 миллионов рублей.

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«Вероятнее всего, донским казакам-дружинникам добавят функции дополнительного патрулирования, оказания помощи полиции, то есть функции наблюдения за безопасностью на улице. И это нормально», - отмечает Евгений Михайлов.

Спикер разъясняет, что сейчас, когда спецслужбы загружены, помощь казаков-дружинников может стать отличным подспорьем.

«Повышение денежного довольствия пойдет только во благо. На огромное число казаков, которое у нас присутствует, 69 миллионов это вовсе не огромная сумма. Скорее всего, прибавка к зарплате каждому составит порядка двух тысяч», - резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что казакам-добровольцам из Ростовской области передали две бронированные машины. 

Две бронированные машины передали казакам-добровольцам из Ростовской области
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