Напомним, что со следующего года казакам-дружинникам в Ростовской области увеличат зарплаты. На эти цели из регионального бюджета планируется направить 69 миллионов рублей.
«Вероятнее всего, донским казакам-дружинникам добавят функции дополнительного патрулирования, оказания помощи полиции, то есть функции наблюдения за безопасностью на улице. И это нормально», - отмечает Евгений Михайлов.
Спикер разъясняет, что сейчас, когда спецслужбы загружены, помощь казаков-дружинников может стать отличным подспорьем.
«Повышение денежного довольствия пойдет только во благо. На огромное число казаков, которое у нас присутствует, 69 миллионов это вовсе не огромная сумма. Скорее всего, прибавка к зарплате каждому составит порядка двух тысяч», - резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что казакам-добровольцам из Ростовской области передали две бронированные машины.