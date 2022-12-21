«Повышение денежного довольствия пойдет только во благо. На огромное число казаков, которое у нас присутствует, 69 миллионов это вовсе не огромная сумма. Скорее всего, прибавка к зарплате каждому составит порядка двух тысяч», - резюмирует эксперт.