Напомним, 12 декабря Украина возобновила массированные обстрелы Донецка, что спровоцировало огромные пробки на КПП Успенка.
И в среду, 21 декабря, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что проблемы с пробками сохраняются. Причиной этого стал и ремонт Крымского моста, который направил дополнительные потоки автомобилей в Донецкую Народную Республику.
Денис Пушилин предложил расширить контрольно-пропускные пункты, чтобы стабилизировать ситуацию с трафиком, по его мнению, это позволит сократить время пути из Ростовской области в Крым до семи часов.
Также глава ДНР заявил, что жители Донбасса нуждается в скорейшем открытии МФЦ, чтобы мочь пользоваться госуслугами, например, по регистрации автомобилей.
Владимир Путин пообещал решить озвученные вопросы.