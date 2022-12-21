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Глава ДНР Пушилин рассказал Путину о проблемах на границе с Ростовской областью

Сегодня, 10:45
Фото: kremlin.ru
Пушилин рассказал Путину о проблемах на границе с Ростовской областью
Глава ДНР Денис Пушилин пожаловался президенту Владимиру Путину на очереди у КПП на границе с Ростовской областью и недостаток МФЦ, расшифровка их разговора появилась на портале главы Республики.

Напомним, 12 декабря Украина возобновила массированные обстрелы Донецка, что спровоцировало огромные пробки на КПП Успенка.

И в среду, 21 декабря, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что проблемы с пробками сохраняются. Причиной этого стал и ремонт Крымского моста, который направил дополнительные потоки автомобилей в Донецкую Народную Республику. 

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Денис Пушилин предложил расширить контрольно-пропускные пункты, чтобы стабилизировать ситуацию с трафиком, по его мнению, это позволит сократить время пути из Ростовской области в Крым до семи часов. 

Также глава ДНР заявил, что жители Донбасса нуждается в скорейшем открытии МФЦ, чтобы мочь пользоваться госуслугами, например, по регистрации автомобилей. 

Владимир Путин пообещал решить озвученные вопросы. 

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