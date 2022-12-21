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МЧС: В ближайшие дни в торговых центрах Ростова прозвучат тревожные сирены

Сегодня, 08:53
Фото: 61.mchs.gov.ru
МЧС: В ближайшие дни в торговых центрах Ростова прозвучат тревожные сирены
В торговых центрах Ростова-на-Дону в ближайшие дни пройдут тренировочные учения, об этом сообщили в УМЧС по Ростовской области.

В пресс-службе ведомства рассказали, что на днях в ТЦ «Мегаман» провели тренировочные учения. По легенде в здании вспыхнул пожар, и сотрудники с посетителями приняли участие в эвакуации торгового центра. Роль персонала состояла в том, чтобы подсказать гостям ТЦ пути эвакуации, закрыть магазины и самим покинуть территорию в кратчайшие сроки. Действия координировались из диспетчерской, где камеры и датчики предоставляли информацию о том, из какого сектора следует вывести людей первыми. Полная эвакуация завершилась в срок до десяти минут.

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В ведомстве уточнили, что в настоящий момент в Ростове начинается период распродаж, и МЧС проводит тренировки персонала, чтобы иметь возможность ликвидировать ЧП в кратчайшие сроки и обеспечить безопасность населения во время посещения около 50 городских ТРК.

«В ближайшее время в каждом ТЦ планируются подобные тренировки по отработке действий персонала и посетителей на пожаре», — уточнили в сообщении. 

Ранее из-за ограбления ларька микрозаймов в Ростове объявили план «Сирена».

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