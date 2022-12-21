В пресс-службе ведомства рассказали, что на днях в ТЦ «Мегаман» провели тренировочные учения. По легенде в здании вспыхнул пожар, и сотрудники с посетителями приняли участие в эвакуации торгового центра. Роль персонала состояла в том, чтобы подсказать гостям ТЦ пути эвакуации, закрыть магазины и самим покинуть территорию в кратчайшие сроки. Действия координировались из диспетчерской, где камеры и датчики предоставляли информацию о том, из какого сектора следует вывести людей первыми. Полная эвакуация завершилась в срок до десяти минут.