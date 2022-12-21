В пресс-службе ведомства рассказали, что на днях в ТЦ «Мегаман» провели тренировочные учения. По легенде в здании вспыхнул пожар, и сотрудники с посетителями приняли участие в эвакуации торгового центра. Роль персонала состояла в том, чтобы подсказать гостям ТЦ пути эвакуации, закрыть магазины и самим покинуть территорию в кратчайшие сроки. Действия координировались из диспетчерской, где камеры и датчики предоставляли информацию о том, из какого сектора следует вывести людей первыми. Полная эвакуация завершилась в срок до десяти минут.
В ведомстве уточнили, что в настоящий момент в Ростове начинается период распродаж, и МЧС проводит тренировки персонала, чтобы иметь возможность ликвидировать ЧП в кратчайшие сроки и обеспечить безопасность населения во время посещения около 50 городских ТРК.
«В ближайшее время в каждом ТЦ планируются подобные тренировки по отработке действий персонала и посетителей на пожаре», — уточнили в сообщении.
Ранее из-за ограбления ларька микрозаймов в Ростове объявили план «Сирена».