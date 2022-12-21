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«На Масленицу спалить»: ростовчане напуганы жуткой статуей Снежной королевы в Аксае

Сегодня, 18:24
Фото: Социальные сети
Статуя Снежной королевы в центре Аксая

В Аксае снова установили жуткую фигуру Снежной королевы

Власти Аксая Ростовской области установили в центре города устрашающую статую Снежной королевы, в соцсетях местные жители заявили, что арт-объект вызывает у них чувство паники.

Жители Аксая шокированы идеей властей установить в центре города устрашающую статую Снежной королевы. Объект еще в прошлом году наделал много шума. Жуткое выражение лица, стеклянные глаза и рот, замерший в отвращении, ужаснули местных жителей. В этом году аксайские власти решили реабилитироваться и сделать для статуи своеобразный макияж. Однако губы голубого цвета и чрезмерно закрашенные веки нагнали еще больше неловкости и ужаса на местных жителей.

Вероятно, установить статую повторно чиновники решили из-за запрета губернатора Василия Голубева закупать украшения в честь Нового года. Однако официально власти на возмущения горожан пока не отвечали.

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В соцсетях местные жители предложили избавиться от Снежной королевы: «Пора на Масленицу ее спалить», «С каждым годом она все страшнее. Уберите ее с улиц, пожалуйста».

«Очередная страшно красивая инсталляция», «С возвращением, красотка», «Макияж у нее — бомба. Можно номер мастера?», «В следующем году тату ей на лбу набьют», — шутят горожане.

Ранее жители Ростова предложили спалить потрепанную жизнью елку в парке Плевен.

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