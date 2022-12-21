Жители Аксая шокированы идеей властей установить в центре города устрашающую статую Снежной королевы. Объект еще в прошлом году наделал много шума. Жуткое выражение лица, стеклянные глаза и рот, замерший в отвращении, ужаснули местных жителей. В этом году аксайские власти решили реабилитироваться и сделать для статуи своеобразный макияж. Однако губы голубого цвета и чрезмерно закрашенные веки нагнали еще больше неловкости и ужаса на местных жителей.