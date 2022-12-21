Жители Аксая шокированы идеей властей установить в центре города устрашающую статую Снежной королевы. Объект еще в прошлом году наделал много шума. Жуткое выражение лица, стеклянные глаза и рот, замерший в отвращении, ужаснули местных жителей. В этом году аксайские власти решили реабилитироваться и сделать для статуи своеобразный макияж. Однако губы голубого цвета и чрезмерно закрашенные веки нагнали еще больше неловкости и ужаса на местных жителей.
Вероятно, установить статую повторно чиновники решили из-за запрета губернатора Василия Голубева закупать украшения в честь Нового года. Однако официально власти на возмущения горожан пока не отвечали.
В соцсетях местные жители предложили избавиться от Снежной королевы: «Пора на Масленицу ее спалить», «С каждым годом она все страшнее. Уберите ее с улиц, пожалуйста».
«Очередная страшно красивая инсталляция», «С возвращением, красотка», «Макияж у нее — бомба. Можно номер мастера?», «В следующем году тату ей на лбу набьют», — шутят горожане.
Ранее жители Ростова предложили спалить потрепанную жизнью елку в парке Плевен.