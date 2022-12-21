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На развитие Таганрога решили потратить 75 миллиардов рублей

Сегодня, 12:00
Фото: donland.ru
На развитие Таганрога решили потратить 75 миллиардов рублей
Такую же сумму вкладывали в развитие Ростова перед чемпионатом мира по футболу в 2018 году, отметил губернатор Василий Голубев.

Заседание совета директоров провел в Таганроге глава Ростовской области Василий Голубев. Он сообщил, что в следующем году на развитие дорожной карты города потратят 75 миллиардов рублей. Такая же сумма выделялась Ростову-на-Дону перед проведением чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Внушительная сумма будет потрачена на строительство и реконструкцию сразу нескольких значимых для Таганрога объектов. Среди них — возведение городской больницы скорой помощи на 800 коек. Проект уже начали реализовывать.

Также в 2023 году стартует новый этап реализации проекта «Чистое небо». Деньги там планируется вложить на перенос под землю газовых сетей в центре Таганрога.

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Наконец, в следующем году начнется благоустройство Пушкинской набережной. Для этого уже разработана проектно-сметная документация. Обновить набережную обещают до дня города в Таганроге - 9 сентября 2023 года. Площадь работ по благоустройству составит 1,75 километра.

Также на встрече губернатор Василий Голубев заверил, что в городе уже выполнено много работ, однако с реализацией масштабных проектов есть проблемы.

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#Алина Заярная#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Таганрог#Городская среда
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