Заседание совета директоров провел в Таганроге глава Ростовской области Василий Голубев. Он сообщил, что в следующем году на развитие дорожной карты города потратят 75 миллиардов рублей. Такая же сумма выделялась Ростову-на-Дону перед проведением чемпионата мира по футболу в 2018 году.