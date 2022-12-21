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На всех въездах в Ростовскую область поставили заградпосты ГИБДД днем с 21 декабря

Сегодня, 08:05
Фото: 61.мвд.рф
На въездах в Ростовскую область поставили заградпосты днем с 21 декабря
В Ростовской области на въездах установили заградительные посты для обеспечения безопасности, сообщил замглавы региона Михаил Корнеев.

В данный момент идет подготовка к Новому году и предстоящим праздникам. Сейчас на улицах появляются дополнительные наряды полиции.

«Через административные границы области появились заградительные посты. На въездах в города и населенные пункты дежурят наряды ДПС», — уточнил Корнеев.

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Всего в регионе проведут более тысячи праздничных мероприятий. За безопасность будут отвечать 3,5 тысячи полицейских и сотрудников Росгвардии. 

Ранее эксперт рассказал, что делать ростовчанам, не успевшим купить тур на Новый год. 

 

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#Илья Протвинов#Новый год#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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