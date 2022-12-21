В данный момент идет подготовка к Новому году и предстоящим праздникам. Сейчас на улицах появляются дополнительные наряды полиции.
«Через административные границы области появились заградительные посты. На въездах в города и населенные пункты дежурят наряды ДПС», — уточнил Корнеев.
Всего в регионе проведут более тысячи праздничных мероприятий. За безопасность будут отвечать 3,5 тысячи полицейских и сотрудников Росгвардии.
Ранее эксперт рассказал, что делать ростовчанам, не успевшим купить тур на Новый год.