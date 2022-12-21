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Ограничения на движение грузовиков ввели власти в Ростовской области с 22 декабря

Сегодня, 13:52
Фото: 1MI
Ограничения на движение грузовиков ввели власти в Ростовской области с 22 декабря
В Ростовской области ввели ряд ограничений, в том числе для движения большегрузов, сообщил губернатор Василий Голубев.

Он назвал эти меры вынужденными. Так, с четверга, 22 декабря, будут действовать ограничения на выезд из региона фур грузоподъемностью более 3,5 тонны. Речь идет о проезде через пропускной пункт «Весело-Вознесенский».

Запреты не касаются спецтранспорта, машин, направляющихся в Крым. Также пропустят задействованный для восстановления новых российских регионов транспорт и необходимый для нужд СВО.

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В Ростов нельзя будет въезжать фурам с грузоподъемностью более 12 тонн. Это не касается машин с пунктом прибытия в донской столице. 

Эти меры вводят, чтобы снизить количество транзитного транспорта на загруженных дорогах Ростова. Что касается пунктов пропуска, то поток машин хотят перенаправить через другие пункты. 

Вместе с этим запретили использование беспилотников.

Ранее стало известно, что власти будут доплачивать ростовским перевозчикам за соблюдение графиков автобусов. 

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#Движение#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов
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