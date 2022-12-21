Он назвал эти меры вынужденными. Так, с четверга, 22 декабря, будут действовать ограничения на выезд из региона фур грузоподъемностью более 3,5 тонны. Речь идет о проезде через пропускной пункт «Весело-Вознесенский».
Запреты не касаются спецтранспорта, машин, направляющихся в Крым. Также пропустят задействованный для восстановления новых российских регионов транспорт и необходимый для нужд СВО.
В Ростов нельзя будет въезжать фурам с грузоподъемностью более 12 тонн. Это не касается машин с пунктом прибытия в донской столице.
Эти меры вводят, чтобы снизить количество транзитного транспорта на загруженных дорогах Ростова. Что касается пунктов пропуска, то поток машин хотят перенаправить через другие пункты.
Вместе с этим запретили использование беспилотников.
Ранее стало известно, что власти будут доплачивать ростовским перевозчикам за соблюдение графиков автобусов.