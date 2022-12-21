Прежде всего психолог рекомендует выяснить, роль какого сказочного персонажа на новогоднем празднике хочет исполнять ребенок? Если выбор будет сделан в сторону костюма злого, пугающего персонажа, то есть повод задуматься.
«Как правило, предпочтения детей всегда ориентированы на добрых героев. Не бывает такого, чтобы маленький человек просто так отдал предпочтение злому, агрессивному герою на Новый год», - отмечает Ксения Куканова.
Однако даже если выбор ребенка пал на такой костюм, родителям не следует паниковать. В этом случае психолог рекомендует поговорить с ребенком, уточнив, чего именно добивается он появлением в таком наряде.
«Не исключено, что сказочный персонаж только на первый взгляд кажется злым и страшным. А на самом деле, в сказках, от творит добрые дела, - подчеркивает эксперт. - Может быть и по-другому. Например, ребенок понимает, что этот персонаж нравится всем, и хочет им привлечь к себе внимание».
Однако если ребенок заявляет, что своим новогодним костюмом он собирается пугать других детей, то у родителей появляется повод задуматься.
«Возможно, ребенок испытывает страх. С помощью подобающего костюма он хочет встать на другую сторону позиции, чтобы пугать других. Может быть, его что-то пугает в семье, в детском садике или в школе. Что именно — предстоит выяснить в спокойной беседе», — рекомендует Ксения Куканова.
По словам собеседницы, продумывание новогоднего костюма для ребенка дает прекрасный повод родителям погрузиться поглубже во внутренний детский мир ребенка. Понять, что его беспокоит и максимально нейтрализовать эти проблемы.
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