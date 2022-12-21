«Не исключено, что сказочный персонаж только на первый взгляд кажется злым и страшным. А на самом деле, в сказках, от творит добрые дела, - подчеркивает эксперт. - Может быть и по-другому. Например, ребенок понимает, что этот персонаж нравится всем, и хочет им привлечь к себе внимание».