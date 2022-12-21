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Путин поддержал идею переброски воды из Ростовской области на Донбасс

Сегодня, 17:39
Фото: 1MI
Для улучшения водоснабжения ДНР будет построен водовод из реки Дон в Ростовской области, эту идею поддержал президент России Владимир Путин.

В Кремле состоялась встреча президента России Владимира путина и врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина. Среди прочих поднимался вопрос улучшения водоснабжения в республике Донбасса.

Пушилин доложил, что в ДНР вода подается раз в три дня на два часа. Нормализации водоснабжения не помогло даже строительство резервных водохранилищ и поддержка профильных министерств. Глава республики рассказал Путину об инициативе построить водовод из реки Дон на территорию ДНР. Президент, в свою очередь, поддержал идею и дал добро на начало строительства объекта.

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О возведении водовода Пушилин начал заявлять еще в ноябре. Тогда же он сообщил о соответствующих договоренностях с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным. По словам главы ДНР, строить водовод начнут уже в первой половине 2023 года.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростовская область#Строительство
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