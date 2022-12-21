Пушилин доложил, что в ДНР вода подается раз в три дня на два часа. Нормализации водоснабжения не помогло даже строительство резервных водохранилищ и поддержка профильных министерств. Глава республики рассказал Путину об инициативе построить водовод из реки Дон на территорию ДНР. Президент, в свою очередь, поддержал идею и дал добро на начало строительства объекта.