В Кремле состоялась встреча президента России Владимира путина и врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина. Среди прочих поднимался вопрос улучшения водоснабжения в республике Донбасса.
Пушилин доложил, что в ДНР вода подается раз в три дня на два часа. Нормализации водоснабжения не помогло даже строительство резервных водохранилищ и поддержка профильных министерств. Глава республики рассказал Путину об инициативе построить водовод из реки Дон на территорию ДНР. Президент, в свою очередь, поддержал идею и дал добро на начало строительства объекта.
О возведении водовода Пушилин начал заявлять еще в ноябре. Тогда же он сообщил о соответствующих договоренностях с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным. По словам главы ДНР, строить водовод начнут уже в первой половине 2023 года.