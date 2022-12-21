20 декабря жители Константиновского района Ростовской области сообщили о громком звуке хлопка в небе. Шум был слышен даже через наушники. Глава района Виталий Дьячкин успокоил местных жителей, заверив, что их жизням ничего не угрожает, а экстренные службы уже проводят расследование.
На следующий день стали известны его результаты. Причиной хлопка стало падение разгонного блока реактивного двигателя ракеты. Почему он упал недалеко от жилых районов, не уточняется. Сейчас власти решили утилизировать блок ракеты вместе с остатками топлива. Сделать это хотят с помощью взрыва. «Вы услышите еще один хлопок. Ситуация полностью контролируема. Угрозы населению нет», — заключил глава района Дьячкин.
Ранее жители Ростовской области попросили запретить фейерверки и салюты на Новый год, чтобы не пугаться звуков взрывов.