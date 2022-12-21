На следующий день стали известны его результаты. Причиной хлопка стало падение разгонного блока реактивного двигателя ракеты. Почему он упал недалеко от жилых районов, не уточняется. Сейчас власти решили утилизировать блок ракеты вместе с остатками топлива. Сделать это хотят с помощью взрыва. «Вы услышите еще один хлопок. Ситуация полностью контролируема. Угрозы населению нет», — заключил глава района Дьячкин.