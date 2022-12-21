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«Ростелеком» обеспечил станциями мобильной связи 15 поселений Ростовской области

Сегодня, 17:25
Фото: unsplash.com
В этом году «Ростелеком» построил базовые станции в 15-ти малых населенных пунктах Ростовской области.

Проведенная работа стала вторым этапом в реализации проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0), направленного на обеспечение мобильной голосовой связью и беспроводным доступом в интернет в стандартах GSM и LTE жителей населенных пунктов с численностью населения от 100 до 500 человек.

— В нынешних условиях цифровизация российской экономики и социально-государственной сферы становится ключевой задачей. Качество связи является одним из факторов, без которого невозможно развитие территорий и бизнеса. Это тот фундамент, на котором растет экономика и повышается качество жизни простых граждан. Реализация первого этапа проекта устранения цифрового неравенства показала, что современные сервисы очень востребованы среди жителей небольших населенных пунктов, — говорит вице-президент, директор Ростовского филиала «Ростелекома» Сергей Мордасов.

С подачи Минцифры России план и перечень населенных пунктов строительства базовых станций на 2022 год были определены на портале Госуслуг с помощью голосования. В адресную программу были включены деревни и села, набравшие наибольшее количество голосов жителей Ростовской области. А сама область стала одним из регионов-лидеров по количеству населенных пунктов, вошедших в план этого федерального проекта. Только за прошлый 2021 год специалисты «Ростелекома» построили здесь 124 базовые станции и проложили более 40 км оптических линий связи в 36 муниципальных районах.

— Проект УЦН 2.0 качественно улучшает и упрощает жизнь населения в сельской местности. Люди получают возможность пользоваться электронными госуслугами, сервисами телемедицины, образовательными порталами. Жители небольших сел и хуторов больше не чувствуют себя оторванными от остального мира: они могут общаться в соцсетях и созваниваться с близкими в любое время, совершать онлайн-покупки и всегда быть в курсе последних событий, — добавил Министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Евгений Полуянов.

Работы по устранению цифрового неравенства включены в федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Получить информацию о проектах, которые «Ростелеком» реализует в национальных интересах, можно на официальном сайте.

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#Анна Петрова
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