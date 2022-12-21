«Ростелеком» обеспечил станциями мобильной связи 15 поселений Ростовской области

С подачи Минцифры России план и перечень населенных пунктов строительства базовых станций на 2022 год были определены на портале Госуслуг с помощью голосования. В адресную программу были включены деревни и села, набравшие наибольшее количество голосов жителей Ростовской области. А сама область стала одним из регионов-лидеров по количеству населенных пунктов, вошедших в план этого федерального проекта. Только за прошлый 2021 год специалисты «Ростелекома» построили здесь 124 базовые станции и проложили более 40 км оптических линий связи в 36 муниципальных районах.