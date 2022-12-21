Бородай сообщил, что устаревшие 2СЗ «Акация» преобладают в зоне СВО, а более современные 2С19 «Мста» встречаются гораздо реже. Новейшую систему САУ 2С35 «Коалиция» он встретил в зоне СВО лишь однажды. Проблемы есть и с минометами, большинство из которых приняли на вооружение во время Второй мировой войны и после нее — в период с 1943 по 1951 год.