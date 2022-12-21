В своем интервью порталу «Украина.py» депутат Госдумы и председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай обратил внимание на проблемы снабжения военнослужащих в зоне СВО.
Александр Бородай отметил важность помощи волонтеров, однако обратил внимание на то, что они не способны помочь с нехваткой современного вооружения, которую испытывают военные. По словам депутата, в настоящий момент на снабжении военных находится по большей части находится военная техника времен Великой Отечественной войны и самоходные артиллерийские установки, разработанные в 1970-х.
Бородай сообщил, что устаревшие 2СЗ «Акация» преобладают в зоне СВО, а более современные 2С19 «Мста» встречаются гораздо реже. Новейшую систему САУ 2С35 «Коалиция» он встретил в зоне СВО лишь однажды. Проблемы есть и с минометами, большинство из которых приняли на вооружение во время Второй мировой войны и после нее — в период с 1943 по 1951 год.
«Это, может, и хорошее оружие было… Только оно устарело морально», — цитирует издание депутата, добавившего, что военнослужащие нуждаются в новом оружии, которое вполне можно и нужно было произвести за 10 месяцев СВО.
Ранее депутат Бородай заявил, что ракетных ударов будет недостаточно для победы в СВО.