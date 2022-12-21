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Ростовский депутат Бородай заявил об использовании на СВО вооружения XX века

Сегодня, 06:35
Фото: mil.ru
Ростовский депутат Бородай заявил об использовании в СВО морально устаревшего вооружения

Ростовский депутат Бородай заявил, что в СВО используют устаревшее вооружение

Депутат Госдумы из Ростовской области Александр Бородай призвал увеличить производство современного вооружения для снабжения военнослужащих в зоне СВО.

В своем интервью порталу «Украина.py» депутат Госдумы и председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай обратил внимание на проблемы снабжения военнослужащих в зоне СВО.

Александр Бородай отметил важность помощи волонтеров, однако обратил внимание на то, что они не способны помочь с нехваткой современного вооружения, которую испытывают военные. По словам депутата, в настоящий момент на снабжении военных находится по большей части находится военная техника времен Великой Отечественной войны и самоходные артиллерийские установки, разработанные в 1970-х. 

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Бородай сообщил, что устаревшие 2СЗ «Акация» преобладают в зоне СВО, а более современные 2С19 «Мста» встречаются гораздо реже. Новейшую систему САУ  2С35 «Коалиция» он встретил в зоне СВО лишь однажды.  Проблемы есть и с минометами, большинство из которых приняли на вооружение во время Второй мировой войны и после нее — в период с 1943 по 1951 год.

«Это, может, и хорошее оружие было… Только оно устарело морально», — цитирует издание депутата, добавившего, что военнослужащие нуждаются в новом оружии, которое вполне можно и нужно было произвести за 10 месяцев СВО.

Ранее депутат Бородай заявил, что ракетных ударов будет недостаточно для победы в СВО.

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