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Ростовскую область признали одним из самых трезвых регионов России

Сегодня, 12:59
Фото: Santeri Viinamäki/CC BY SA 4.0/wikimedia.org
Ростовская область стала одним из самых трезвых регионов России
Ростовскую область включили в список самых трезвых регионов в 2022 году, сообщил лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

Эта информация прозвучала на пресс-конференции ТАСС. Согласно рейтингу, больше всего алкоголь употребляют в Сахалинской области.

Далее идут Чукотский АО и Курганская область. В списке также оказались Бурятия и Ненецкий АО.

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В перечень самых трезвых регионов включили Ростовскую, Белгородскую и Волгоградскую области. Ежегодно рейтинги направляют в регионы, чтобы было понимание ситуации. 

Список составляли на основании нескольких показателей, в том числе объемам проданного алкоголя. 

Ранее стало известно, что в Ростовской области закупят алкотестеры на 19,5 миллиона рублей. 

#Илья Протвинов#Алкоголь#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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