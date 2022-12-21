Эта информация прозвучала на пресс-конференции ТАСС. Согласно рейтингу, больше всего алкоголь употребляют в Сахалинской области.
Далее идут Чукотский АО и Курганская область. В списке также оказались Бурятия и Ненецкий АО.
В перечень самых трезвых регионов включили Ростовскую, Белгородскую и Волгоградскую области. Ежегодно рейтинги направляют в регионы, чтобы было понимание ситуации.
Список составляли на основании нескольких показателей, в том числе объемам проданного алкоголя.
Ранее стало известно, что в Ростовской области закупят алкотестеры на 19,5 миллиона рублей.