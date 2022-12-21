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Сильный пожар произошел возле кафе «Кекс» в Ростове-на-Дону

Сегодня, 05:46
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону произошло возгорание мусорных баков возле кафе, сообщили в УМЧС по региону.

Возгорание началось в районе переулка Газетный во вторник, 20 декабря. Возле кафе «Кекс» загорелись мусорные баки.

Пламя успело распространиться на площади 10 квадратных метров. Ликвидировать возгорание удалось в течение 10 минут.

Появилось видео смертельного пожара в двух домах в Ростове-на-Дону
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О пострадавших и причинах возгорания информации не поступало.

Ранее появилось видео смертельного пожара в двух домах в Ростове-на-Дону. Во время ликвидации огня нашли тело человека. В этом случае площадь возгорания достигла 200 квадратных метров. 

До этого муж и жена сгорели в своем доме в Ростове-на-Дону днем 16 декабря

 

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#Илья Протвинов#Пожар#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Происшествия
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