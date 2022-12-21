Возгорание началось в районе переулка Газетный во вторник, 20 декабря. Возле кафе «Кекс» загорелись мусорные баки.
Пламя успело распространиться на площади 10 квадратных метров. Ликвидировать возгорание удалось в течение 10 минут.
О пострадавших и причинах возгорания информации не поступало.
Ранее появилось видео смертельного пожара в двух домах в Ростове-на-Дону. Во время ликвидации огня нашли тело человека. В этом случае площадь возгорания достигла 200 квадратных метров.
До этого муж и жена сгорели в своем доме в Ростове-на-Дону днем 16 декабря