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Суд в Ростове-на-Дону начал слушания по делу об аксайских рынках

Сегодня, 18:00
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону суд приступил к рассмотрению дела об аксайских рынках, которые закрыли в 2021 году.

Напомним, что в апреле 2021 года силовики ворвались на рынки в Аксайском районе и закрыли их, так как они работали незаконно. Это решение позже подтвердил суд.

Вместе с этим возбудили уголовное дело в отношении главы района Виталия Борзенко и нескольких бизнесменов.

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Фигурантам вменяют совершение нескольких преступлений, в том числе передачу в аренду муниципальной земли. Их доход оценивают в сумму 390 миллионов рублей. 

По информации Рапси, теперь дело рассмотрит Пролетарский районный суд. 

Ранее в Ростове-на-Дону осудили «бригадира» ОПГ Исаева по делу об аксайских рынках. 

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