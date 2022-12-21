Напомним, что в апреле 2021 года силовики ворвались на рынки в Аксайском районе и закрыли их, так как они работали незаконно. Это решение позже подтвердил суд.
Вместе с этим возбудили уголовное дело в отношении главы района Виталия Борзенко и нескольких бизнесменов.
Фигурантам вменяют совершение нескольких преступлений, в том числе передачу в аренду муниципальной земли. Их доход оценивают в сумму 390 миллионов рублей.
По информации Рапси, теперь дело рассмотрит Пролетарский районный суд.
Ранее в Ростове-на-Дону осудили «бригадира» ОПГ Исаева по делу об аксайских рынках.