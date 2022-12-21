Напомним, что 29 августа Шевченко назначили условный срок и запретили менять место проживания. Но она уехала в Вильнюс, после чего ее объявили в розыск.
Теперь стало известно, что Ленинский районный суд в Ростове-на-Дону поменял срок с условного на реальный. Об этом «Коммерсанту» рассказал ее адвокат Сергей Ковалевич.
Будут ли они обжаловать это решение, пока не разглашается. Расширенный материал RostovGazeta о переезде осужденной читайте по ссылке.
До этого активистка Анастасия Шевченко рассказала о смерти своей дочери.