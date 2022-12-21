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Суд в Ростове-на-Дону заочно заменил Анастасии Шевченко условный срок на реальный

Сегодня, 06:18
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону суд приговорил к трем годам заключения Анастасию Шевченко по делу об участии в деятельности нежелательной организации.

Напомним, что 29 августа Шевченко назначили условный срок и запретили менять место проживания. Но она уехала в Вильнюс, после чего ее объявили в розыск.

Теперь стало известно, что Ленинский районный суд в Ростове-на-Дону поменял срок с условного на реальный. Об этом «Коммерсанту» рассказал ее адвокат Сергей Ковалевич.

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Будут ли они обжаловать это решение, пока не разглашается.  Расширенный материал RostovGazeta о переезде осужденной читайте по ссылке.

До этого активистка Анастасия Шевченко рассказала о смерти своей дочери.

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