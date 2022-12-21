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Топ-10 самых громкий происшествий в Ростовской области уходящего 2022 года

Сегодня, 14:52
Фото: altai-krai.sledcom.ru
Топ-10 самых громкий происшествий в Ростовской области за 2022 год
Для Ростовской области 2022 год был насыщенный на события, в том числе произошло много плохого. RostovGazeta составила топ-10 самых громких происшествий в регионе.

Стрельба по полицейским в Новошахтинске

Это произошло 6 декабря, когда сотрудники полиции в лесном массиве разыскивали пропавшую женщину. Они встретили мужчину в камуфляже и с ручным пулеметом, который открыл по ним огонь.

В результате оказался ранен один правоохранитель, его сразу же доставили в больницу, где провели операцию. Стрелок в это время скрылся и оставался на свободе еще около суток.

Эта ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Власти города призывали людей оставаться дома, а также приостанавливали движение общественного транспорта.

Тогда в Новошахтинске объявили план «Сирена» для розыска вооруженного преступника. На улицах появились полицейские в бронежилетах и при оружии.

Задержали стрелка 7 декабря в заброшенном здании рядом с Новошахтинском. В отношении его возбудили уголовное дело, максимальное наказание по которому составляет пожизненное заключение.

В СМИ стала появляться информация, что задержанный мог быть бойцом ЧВК «Вагнер». Во время общения с журналистами стрелок отказался отвечать на этот вопрос.

Вероятный «вагнеревец» Павел Николин открыл стрельбу по полицейским в Новошахтинске 7 декабря
Видео: СУ СКР по Ростовской области

Подозреваемым стал Павел Николин, который ранее уже был судим за кражу и разбой. Сам он заявил, что просто заблудился и якобы принял полицию за украинских военнослужащих.

Тело ребенка в сумке

В Ростове-на-Дону 30 мая один из рыбаков отправился к реке Темерник и нашел там сумку, в которой оказалось тело мальчика. На нем были следы истязаний и признаки насильственной смерти.

Тогда мужчина обратился в полицию, после чего возбудили уголовное дело. По нему предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

Это происшествие стало резонансным, а в СМИ всплывали все новые и новые подробности. Как позже выяснилось, ребенка воспитывали в неблагополучной семье.

Подозреваемым в убийстве оказался 32-летний отец мальчика. СМИ со ссылкой на его слова писали, что он избивал ребенка якобы из-за совершаемых им краж в магазинах.

Фигурант уточнял, что после одного их таких случаев уложил его спать, но на утро обнаружил мертвым. Тогда он положил тело в сумку и отнес к ребе.

В Ростове-на-Дону 30 мая рыбак нашел в реке сумку с телом мальчика
Фото: KenWalker/CC BY 2.0 / wikimedia.org

Эта версия проверяется следователем, также назначат экспертизы для выяснения причины смерти ребенка. Мужчина находится под арестом.

Страшный пожар в Верхнедонском районе

Этим летом в Верхнедонском районе выгорела огромная площадь в Верхнедонском районе. В августе в регионе установилась сильная жара, из-за чего МЧС предупреждало об опасности пожаров. И избежать их не удалось.

Возгорание началось 28 августа в Верхнедонском лесничестве и пожар охватил 200 гектаров территории. Тогда на борьбу со стихией отправили почти 300 человек, в том числе сотрудников лесного хозяйства. А с воздуха помогали вертолеты Ми-8, сбросившие десятки тонн воды.

Страшный пожар в Верхнедонском районе 28 августа
Фото: ГУ СЧС РФ по Ростовской области
Крупнейший пожар в Верхнедонском лесничестве ликвидировали
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Но справиться с таким пламенем не удавалось и количество пожарных увеличили до 900 человек, около половины из них были добровольцы. Вместе с этим потребовались более 120 единиц техники. 

Жителей Ростовской области призывали на время воздержаться от походов в лес и разведения там огня. 

В результате возгорание удалось ликвидировать, после чего эксперты начали выяснять причину происшествия. 

Гибель троих следователей в ДТП

Вечером 12 апреля на трассе Ростов — Семикаракорск — Волгодонск водитель грузовика DAF превысил скорость и не успел затормозить, увидев автомобиль. Из-за этого он протаранил Hyundai Creta, водитель которого остановилась на светофоре.

От удара легковую машину откинуло на фуру MAN. Тогда погибли водитель из Hyundai и два ее пассажира.

Позже выяснилось, что жертвами этой аварии стали три сотрудницы полиции из Волгодонска. Они приезжали в Ростов по работе. 

СМИ писали, что у всех троих остались дети. Две девушки воспитывали по два ребенка, третья оказалась многодетной материю, у нее было трое детей.

За рулем грузовика находился житель Сальского района. В отношении него возбудили уголовное дело.

Гибель троих следователей в ДТП 12 апреля
Фото: УГИБДД по Ростовской области

В июне появилась информация, что Следственный отдел завершил расследование дела. Удалось собрать достаточно доказательств, поэтому все материалы направили на рассмотрение в суд. 

Рухнувшие самолеты в Ростовской области

В Морозовском районе Ростовской области 9 октября совершил аварийную посадку военный самолет СУ-24. В пресс-службе ЮВО сообщили, что этот вылет был учебным и пилот не выполнял никаких боевых задач.

Самолет потерпел аварию при заходе на посадку после выполнения учебно-тренировочного полета. Летчикам удалось катапультироваться, боеприпасов на борту не было. 

Су-24 рухнули в Ростовской области 9 октября
Фото: mil.ru

Позже появились предварительные причины крушения, они могли быть связаны с техническими неполадками. Сам бомбардировщик упал в безлюдном месте в хуторе Сибирьки, разрушений на земле не оказалось.

Вместе с этим местные СМИ писали, что 9 октября также якобы рухнул Су-25 в районе слободы Рогалик. Говорилось, что пилот не успел катапультироваться и погиб. Официальной информации об этом не поступало. 

Дрон упал на завод в Ростовской области

Утром 22 июня начался пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе, а причиной стало падение беспилотника. 

С территории Украины прилетели два аппарата, один их которых упал на теплообменник и спровоцировал пожар. Его площадь достигла 50 квадратных метров. Удалось быстро потушить силами 30 сотрудников спасательных служб и 14 единицами техники. Известно, что медицинская помощь никому не потребовалась. 

Дрон упал на завод в Ростовской области 22 июня
Фото: 61.mchs.gov.ru

В Интернете разместили видео, на котором беспилотник якобы пролетает над предприятием и затем падает на теплообменник. После этого виден взрыв.

Второй прилетевший беспилотник мог задеть громоотвод и упасть. Из-за этой ситуации предприятие приостанавливало работу. 

На месте происшествия работали правоохранительные структуры и следователи.

Обмеление Дона

В Ростове-на-Дону в конце ноября сильный ветер выдул воду из реки Дон, что увидели местные жители и рассказали остальным в соцсетях. Причиной стал сильный ветер, порывы которого достигали 22 метров в секунду. 

После этого начался непонятный ажиотаж среди водителей, которые выезжали на обмелевший берег. Часть машин застревала в песке, но других это не останавливало и автомобили появлялись здесь снова и снова. 

Между тем, ветер не успокаивался и в реке образовался настоящий остров. Это привлекло людей с металлоискателями, которые хотели найти ценные вещи. 

Обмеление Дона в ноябре
Фото: RostovGazeta
Водитель «Нивы» устроил дрифт по обмелевшему берегу Таганрогского залива
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Повлияла ситуация и на судоходство, так как из-за низкого уровня воды застряли более 50 судов и не могли выйти в море. Кораблям не хватало глубины для передвижения.

Кроме того, часть Ростова-на-Дону оставалась без воды. В Ростовводоканале говорили, что из-за непогоды в реке образовался мелкий лед, который затрудняет работу водозаборных сооружений. Из-за этого вода в город подавалась пониженным давлением.

Нормализовалась ситуация ближе к 7 декабря, когда вернулась вода и первые суда смогли выйти в море. 


Убийства молодых девушек в Ростовской области

В Ростовской области произошли громкие убийства молодых девушек. Одной из них оказался 14-летняя школьница из села Прохоровка. 

Она утром 7 сентября ушла на занятия, но домой так и не вернулась, после чего начался ее розыск. К нему присоединились следователи, полицейские и волонтеры. 

Через некоторое время тело убитой обнаружили в лесу, а подозреваемым стал 34-летний мужчина. Ранее он уже был судим за попытку убийства. 

Во время допроса фигурант рассказал, что на улице разговорился с девушкой, посадил ее в машину и увез в безлюдное место, где и убил. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Второй убитой оказалась 18-летняя Татьяна Штанько, которая 1 июня на попутках поехала к своем парню, но до него не добралась. Во время поездки она общалась с мамой по телефону, однако позже перестала выходить на связь. 

Найти тело удалось 2 сентября в лесу в Кагальницком районе. По некоторым данным, его прятали в спешке, на скорую руку. Тогда говорилось, что подозреваемым может быть многодетный житель региона.

Еще одной убитой стала Татьяна Зотова, которая 14 мая не вернулась с работы домой. Ее тело нашли в одном из гаражей в Ростове, а заподозрили в убийстве ее знакомого Георгия Сорокина.

Убийства молодых девушек в Ростовской области
Видео: СУ СКР по Ростовской области

По версии следствия, он нанес Зотовой 15 ударов ножом в грудь и спину, после чего ударил ее топором по голове. Тело мужчина сбросил в яму и залил бетоном. 

А далее Сорокин заявил о пропаже женщины. У нее остались две дочери и два сына. 

Взрыв в квартире в Ростове

В Ростове-на-Дону пенсионер погиб из-за взрыва гранаты в начале января 2022 года. Тело Сергея Бормотова обнаружили в пятницу, 7 января, на улице Береговой, 19/2.

Говорилось, что жильцы дома наткнулись на него в лифте, который остановился на первом этаже. Мужчина лежал в кабине с оторванными кистями рук

Взрыв гранаты 7 января на Береговой, 19/2
Фото: RostovGazeta

После этого по вызову прибыли специалисты, в том числе взрывотехники и представители ОМОНа. Они направились в квартиру, где мужчина проводил ремонт. 

В одном из помещений лежала коробка, она сдетонировала в руках ОМОНовца. Его сразу же доставили в одну из больниц Ростова. 

Расстрел семьи в Новошахтинске

В середине июля в одной из квартир Новошахтинска обнаружили тела четырех человек, в том числе маленького ребенка. На них оказались огнестрельные ранения.

В одном из помещений находилась раненая маленькая девочка, ее госпитализировали. Ей провели операцию и на вертолете доставили в Ростов.

По данному факту сразу возбудили уголовное дело. Подозреваемым в убийстве оказался 36-летний Денис Машонский, которого задержали и арестовали. 

Расстрел семьи в Новошахтинске в июле
Фото: СУ СКР по Ростовской области

Он рассказал, что является наркоманом со стажем и в день убийства был под запрещенными веществами. Сам он заявил, что раскаивается в произошедшем. 

Машонский уточнял, что у него было ружье, замаскированное под цветы. Теперь ему грозит пожизненное заключение. 

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