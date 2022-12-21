Это произошло 6 декабря, когда сотрудники полиции в лесном массиве разыскивали пропавшую женщину. Они встретили мужчину в камуфляже и с ручным пулеметом, который открыл по ним огонь.
В результате оказался ранен один правоохранитель, его сразу же доставили в больницу, где провели операцию. Стрелок в это время скрылся и оставался на свободе еще около суток.
Эта ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Власти города призывали людей оставаться дома, а также приостанавливали движение общественного транспорта.
Тогда в Новошахтинске объявили план «Сирена» для розыска вооруженного преступника. На улицах появились полицейские в бронежилетах и при оружии.
Задержали стрелка 7 декабря в заброшенном здании рядом с Новошахтинском. В отношении его возбудили уголовное дело, максимальное наказание по которому составляет пожизненное заключение.
В СМИ стала появляться информация, что задержанный мог быть бойцом ЧВК «Вагнер». Во время общения с журналистами стрелок отказался отвечать на этот вопрос.
Подозреваемым стал Павел Николин, который ранее уже был судим за кражу и разбой. Сам он заявил, что просто заблудился и якобы принял полицию за украинских военнослужащих.
В Ростове-на-Дону 30 мая один из рыбаков отправился к реке Темерник и нашел там сумку, в которой оказалось тело мальчика. На нем были следы истязаний и признаки насильственной смерти.
Тогда мужчина обратился в полицию, после чего возбудили уголовное дело. По нему предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного заключения.
Это происшествие стало резонансным, а в СМИ всплывали все новые и новые подробности. Как позже выяснилось, ребенка воспитывали в неблагополучной семье.
Подозреваемым в убийстве оказался 32-летний отец мальчика. СМИ со ссылкой на его слова писали, что он избивал ребенка якобы из-за совершаемых им краж в магазинах.
Фигурант уточнял, что после одного их таких случаев уложил его спать, но на утро обнаружил мертвым. Тогда он положил тело в сумку и отнес к ребе.
Эта версия проверяется следователем, также назначат экспертизы для выяснения причины смерти ребенка. Мужчина находится под арестом.
Этим летом в Верхнедонском районе выгорела огромная площадь в Верхнедонском районе. В августе в регионе установилась сильная жара, из-за чего МЧС предупреждало об опасности пожаров. И избежать их не удалось.
Возгорание началось 28 августа в Верхнедонском лесничестве и пожар охватил 200 гектаров территории. Тогда на борьбу со стихией отправили почти 300 человек, в том числе сотрудников лесного хозяйства. А с воздуха помогали вертолеты Ми-8, сбросившие десятки тонн воды.
Но справиться с таким пламенем не удавалось и количество пожарных увеличили до 900 человек, около половины из них были добровольцы. Вместе с этим потребовались более 120 единиц техники.
Жителей Ростовской области призывали на время воздержаться от походов в лес и разведения там огня.
В результате возгорание удалось ликвидировать, после чего эксперты начали выяснять причину происшествия.
Вечером 12 апреля на трассе Ростов — Семикаракорск — Волгодонск водитель грузовика DAF превысил скорость и не успел затормозить, увидев автомобиль. Из-за этого он протаранил Hyundai Creta, водитель которого остановилась на светофоре.
От удара легковую машину откинуло на фуру MAN. Тогда погибли водитель из Hyundai и два ее пассажира.
Позже выяснилось, что жертвами этой аварии стали три сотрудницы полиции из Волгодонска. Они приезжали в Ростов по работе.
СМИ писали, что у всех троих остались дети. Две девушки воспитывали по два ребенка, третья оказалась многодетной материю, у нее было трое детей.
За рулем грузовика находился житель Сальского района. В отношении него возбудили уголовное дело.
В июне появилась информация, что Следственный отдел завершил расследование дела. Удалось собрать достаточно доказательств, поэтому все материалы направили на рассмотрение в суд.
В Морозовском районе Ростовской области 9 октября совершил аварийную посадку военный самолет СУ-24. В пресс-службе ЮВО сообщили, что этот вылет был учебным и пилот не выполнял никаких боевых задач.
Самолет потерпел аварию при заходе на посадку после выполнения учебно-тренировочного полета. Летчикам удалось катапультироваться, боеприпасов на борту не было.
Позже появились предварительные причины крушения, они могли быть связаны с техническими неполадками. Сам бомбардировщик упал в безлюдном месте в хуторе Сибирьки, разрушений на земле не оказалось.
Вместе с этим местные СМИ писали, что 9 октября также якобы рухнул Су-25 в районе слободы Рогалик. Говорилось, что пилот не успел катапультироваться и погиб. Официальной информации об этом не поступало.
Утром 22 июня начался пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе, а причиной стало падение беспилотника.
С территории Украины прилетели два аппарата, один их которых упал на теплообменник и спровоцировал пожар. Его площадь достигла 50 квадратных метров. Удалось быстро потушить силами 30 сотрудников спасательных служб и 14 единицами техники. Известно, что медицинская помощь никому не потребовалась.
В Интернете разместили видео, на котором беспилотник якобы пролетает над предприятием и затем падает на теплообменник. После этого виден взрыв.
Второй прилетевший беспилотник мог задеть громоотвод и упасть. Из-за этой ситуации предприятие приостанавливало работу.
На месте происшествия работали правоохранительные структуры и следователи.
В Ростове-на-Дону в конце ноября сильный ветер выдул воду из реки Дон, что увидели местные жители и рассказали остальным в соцсетях. Причиной стал сильный ветер, порывы которого достигали 22 метров в секунду.
После этого начался непонятный ажиотаж среди водителей, которые выезжали на обмелевший берег. Часть машин застревала в песке, но других это не останавливало и автомобили появлялись здесь снова и снова.
Между тем, ветер не успокаивался и в реке образовался настоящий остров. Это привлекло людей с металлоискателями, которые хотели найти ценные вещи.
Повлияла ситуация и на судоходство, так как из-за низкого уровня воды застряли более 50 судов и не могли выйти в море. Кораблям не хватало глубины для передвижения.
Кроме того, часть Ростова-на-Дону оставалась без воды. В Ростовводоканале говорили, что из-за непогоды в реке образовался мелкий лед, который затрудняет работу водозаборных сооружений. Из-за этого вода в город подавалась пониженным давлением.
Нормализовалась ситуация ближе к 7 декабря, когда вернулась вода и первые суда смогли выйти в море.
В Ростовской области произошли громкие убийства молодых девушек. Одной из них оказался 14-летняя школьница из села Прохоровка.
Она утром 7 сентября ушла на занятия, но домой так и не вернулась, после чего начался ее розыск. К нему присоединились следователи, полицейские и волонтеры.
Через некоторое время тело убитой обнаружили в лесу, а подозреваемым стал 34-летний мужчина. Ранее он уже был судим за попытку убийства.
Во время допроса фигурант рассказал, что на улице разговорился с девушкой, посадил ее в машину и увез в безлюдное место, где и убил. По факту случившегося возбудили уголовное дело.
Второй убитой оказалась 18-летняя Татьяна Штанько, которая 1 июня на попутках поехала к своем парню, но до него не добралась. Во время поездки она общалась с мамой по телефону, однако позже перестала выходить на связь.
Найти тело удалось 2 сентября в лесу в Кагальницком районе. По некоторым данным, его прятали в спешке, на скорую руку. Тогда говорилось, что подозреваемым может быть многодетный житель региона.
Еще одной убитой стала Татьяна Зотова, которая 14 мая не вернулась с работы домой. Ее тело нашли в одном из гаражей в Ростове, а заподозрили в убийстве ее знакомого Георгия Сорокина.
По версии следствия, он нанес Зотовой 15 ударов ножом в грудь и спину, после чего ударил ее топором по голове. Тело мужчина сбросил в яму и залил бетоном.
А далее Сорокин заявил о пропаже женщины. У нее остались две дочери и два сына.
В Ростове-на-Дону пенсионер погиб из-за взрыва гранаты в начале января 2022 года. Тело Сергея Бормотова обнаружили в пятницу, 7 января, на улице Береговой, 19/2.
Говорилось, что жильцы дома наткнулись на него в лифте, который остановился на первом этаже. Мужчина лежал в кабине с оторванными кистями рук
После этого по вызову прибыли специалисты, в том числе взрывотехники и представители ОМОНа. Они направились в квартиру, где мужчина проводил ремонт.
В одном из помещений лежала коробка, она сдетонировала в руках ОМОНовца. Его сразу же доставили в одну из больниц Ростова.
В середине июля в одной из квартир Новошахтинска обнаружили тела четырех человек, в том числе маленького ребенка. На них оказались огнестрельные ранения.
В одном из помещений находилась раненая маленькая девочка, ее госпитализировали. Ей провели операцию и на вертолете доставили в Ростов.
По данному факту сразу возбудили уголовное дело. Подозреваемым в убийстве оказался 36-летний Денис Машонский, которого задержали и арестовали.
Он рассказал, что является наркоманом со стажем и в день убийства был под запрещенными веществами. Сам он заявил, что раскаивается в произошедшем.
Машонский уточнял, что у него было ружье, замаскированное под цветы. Теперь ему грозит пожизненное заключение.