Трихолог посоветовала, шапки из какого материала не следует носить

Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на медика, если на голове у человека жирная кожа, ему не следует носить шапки из натуральной шерсти. Когда она соприкасается с такой кожей, это чревато различными высыпаниями.
Не стоит и носить шапки, на изготовление которых пошли синтетические материалы, в большой степени наэлектризовывающие волосы. Это оказывает негативное влияние на фолликулы. волос.
Лучше, если в головном уборе будет хлопковая подкладка. Но совсем не надевать шапку в холодную погоду тоже не стоит. Причина опять в фолликулах. Не считая того, что можно просто простудить голову.