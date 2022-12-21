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Трихолог посоветовала, шапки из какого материала не следует носить

Сегодня, 08:41
По словам врача-дерматолога, косметолога, трихолога дерматовенеролога Татьяны Егоровой, лучше покупать шапки, на изготовление которых пошли исключительно неколючие, натуральные материалы.

Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на медика, если на голове у человека жирная кожа, ему не следует носить шапки из натуральной шерсти. Когда она соприкасается с такой кожей, это чревато различными высыпаниями.

Не стоит и носить шапки, на изготовление которых пошли синтетические материалы, в большой степени наэлектризовывающие волосы. Это оказывает негативное влияние на фолликулы. волос.

Лучше, если в головном уборе будет хлопковая подкладка. Но совсем не надевать шапку в холодную погоду тоже не стоит. Причина опять в фолликулах. Не считая того, что можно просто простудить голову.

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