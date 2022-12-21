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Центральную часть Пушкинской набережной реконструируют в Таганроге в 2023 году

Сегодня, 06:56
Фото: donland.ru
Центральную часть Пушкинской набережной реконструируют в Таганроге в 2023 году
В Таганроге в следующем году начнется реконструкция Пушкинской набережной, сообщили в правительстве региона.

В данный момент разработана необходимая документация. Реализация проекта должна завершиться до Дня города.

Известно, что работы пройдут на площади 3,5 гектара. 

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Всего в городе планируется вложить 75 миллиардов рублей в комплексное развитие города. Губернатор Василий Голубев рассказал, что такую же сумму вложили в Ростов перед чемпионатом мира по футболу в 2018 году. 

Глава региона отметил, что выполнено уже довольно много, но осталась большая часть масштабных работ. Учитываются также и проблемы, волнующие горожан. 

Ранее стало известно, что в Ростове набережную собираются продлить с помощью сооружений над водой. 

 

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