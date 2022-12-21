В данный момент разработана необходимая документация. Реализация проекта должна завершиться до Дня города.
Известно, что работы пройдут на площади 3,5 гектара.
Всего в городе планируется вложить 75 миллиардов рублей в комплексное развитие города. Губернатор Василий Голубев рассказал, что такую же сумму вложили в Ростов перед чемпионатом мира по футболу в 2018 году.
Глава региона отметил, что выполнено уже довольно много, но осталась большая часть масштабных работ. Учитываются также и проблемы, волнующие горожан.
Ранее стало известно, что в Ростове набережную собираются продлить с помощью сооружений над водой.