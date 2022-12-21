В городской Думе Ростова-на-Дону подвели итоги работы за 2022 год

— В 2020-21 годах, мир охватила пандемия. Коварная болезнь пришла практически в каждую ростовскую семью. За это время мы укрепили материальную базу муниципальных лечебных учреждений, оборудовали ковидные и провизорные отделения, создали госпитали, лаборатории и всячески поддержали наших медиков. В этом году первые месяцы также оставались сложными, да и сейчас значимость вакцинации велика. Однако уходящий год стал годом нового вызова. Президент в конце февраля объявил о проведении специальной военной операции, где Ростов оказался важнейшим городом с точки зрениявоенной и гуманитарной логистики, — отметила Зинаида Неярохина.