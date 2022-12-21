В городской Думе Ростова-на-Дону подвели итоги работы за 2022 год

По ее словам, третий год подряд доклад приходится начинать с тревожных вызовов, с которыми столкнулся каждый из нас.
— В 2020-21 годах, мир охватила пандемия. Коварная болезнь пришла практически в каждую ростовскую семью. За это время мы укрепили материальную базу муниципальных лечебных учреждений, оборудовали ковидные и провизорные отделения, создали госпитали, лаборатории и всячески поддержали наших медиков. В этом году первые месяцы также оставались сложными, да и сейчас значимость вакцинации велика. Однако уходящий год стал годом нового вызова. Президент в конце февраля объявил о проведении специальной военной операции, где Ростов оказался важнейшим городом с точки зрениявоенной и гуманитарной логистики, — отметила Зинаида Неярохина.
СВО и поддержка мобилизованных
Начиная с конца февраля 2022 городская Дума и администрация донской столицы активно включились в работу. Был организован вывоз беженцев, созданы и оборудованы 28 пунктов временного размещения, скоординированы действия волонтеров, а также выполнен план по частичной мобилизации. Помимо этого, депутатам и городской администрации пришлось адаптировать городскую экономику к новым реалиям в условиях санкций.
— Особое внимание уделялось комплектованию наших военных и мобилизованных граждан всем необходимым снаряжением, а также мерам по поддержке их семей. В связи с этим 25 октября текущего года, городская дума приняла ряд решений. Среди них – освобождение от уплаты земельного налога семьями мобилизованных граждан, зачисление без очереди и оплаты детей из семей мобилизованных за детский сад, и обеспечение школьников из таких семей бесплатным горячим питанием, — подчеркнула Председатель городской Думы.
Также Зинаида Неярохина сообщила, что в Ростове-на-Дону в рамках частичной мобилизации было призвано 1017 человек, а в семьях мобилизованных воспитывается 394 ребенка.
В своем докладе Председатель городской Думы отметила и работу ростовских волонтеров.
— В целях взаимодействия с семьями, мобилизованных по поручению губернатора, в Ростове возобновил работу и волонтерский штаб «Мы вместе». Волонтеры уже обработали более 350 заявок, к обработке запросов подключились и депутаты городской думы. Отдельного внимания заслуживает работа самих волонтеров. С 19 февраля текущего года они отработали более 1500 смен на вокзалах и более 1000 смен в пунктах временного размещения вынужденных переселенцев, — пояснила Зинаида Неярохина.
Экономическая составляющая
В центре внимания оказались вопросы по выполнению целевых программ и национальных проектов, а также созданию условий для благоприятного инвестиционного климата и сохранения уровня жизни горожан.
В докладе было отмечено, что за 11 месяцев индекс промышленного производства Ростова-на-Дону составил 104, 2 %. Объем инвестиций в городскую экономику увеличился до 98,9 млрд, что на 8,8% больше аналогичного периода прошлого года. Было реализовано шесть инвестиционных проектов, создано 579 новых рабочих мест, а среднемесячная заработная плата увеличилась в городе на 10% и составила 48,156 рублей.
Социальная направленность
На протяжении 11 месяцев городская Дума держала на постоянном контроле реализацию в Ростове национальных проектов. Было сдано два детских сада на 400 мест в городских районах Левенцовка и Вересаево, а до 25 декабря планируется сдать еще три детских сада на 440 мест в новых микрорайонах города. Одновременно ведется и строительство пяти школ. Капитально отремонтированы и отреставрированы лицей № 20 и школа № 84. Что касается капитального ремонта, то он ведется одновременно в шести образовательных учреждениях.
В год культурного наследия народов России оснащены дополнительным оборудованием четыре школы искусств, отремонтирован фасад здания детской джазовой школы имени Кима Назаретова. Также отремонтировано 27 ростовских улиц.
Капитально отремонтирована поликлиника 20-й городской больницы, завершается реконструкция обсервационного корпуса родильного отделения горбольницы №7, ведется ремонт поликлиник ЦГБ и 6-й горбольницы, а также городских поликлиник №1 и №16.
По словам Зинаиды Неярохиной в Ростове-на-Дону наблюдается и снижение смертности.
— Общая смертность в городе снизилась на 19,1%, такая величина связана с выходом из пандемии и возвращением учреждений в плановый режим работы, — пояснила Председатель городской Думы.
В завершение доклада Зинаида Неярохина отметила, что не все думские решения прошлых лет, к сожалению, были выполнены. Но работа в будущем году, вероятно, эту ситуацию сможет исправить.