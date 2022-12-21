В Китае участились случаи заболевания COVID-19

Источники передают, что улицы городов в стране опустели. Люди стараются как можно реже покидать свои квартиры, потому что боятся заразится. INFOX.RU напоминают, что несколько недель назад большинство китайцев проголосовало за ослабление пандемийных ограничений.
По состоянию на 17 декабря, по данным бюро статистики Китая, в стране было зафиксировано 2 тысячи новых случаев заболевания. Однако уже с 14 числа не публикуется официальная статистика о числе бессимптомных заболевших - и это дает основание полагать, что в реальности статистика абсолютно другая.
Как передает агентство Reuters, крематории и морги КНР не справляются с нагрузкой, хотя официальных данных о смертях со стороны государства пока нет.
СМИ сообщают, что в Китае не хватает лекарственных средств. Причем не только от COVID19, но и от других заболеваний. Госсовет Китая обязал власти решить этот вопрос на местах, но жители ряда городов жалуются на отсутствие тестов для выявления COVID-19, а в поликлиниках, которые их производят, образуются огромные очереди.
Городские власти переводят школьное обучение на онлайн-режим, а учебный семестр по распоряжению закончится раньше положенного срока. Главный китайский эпидемиолог Ву Цзунью прогнозирует, что КНР предстоит пройти через 3 волны заболеваемости, и первая из них уже началась.
Пик заболеваемости, считает эксперт, придется на новогодние каникулы, во время которых традиционно происходят массовые перемещения населения по стране. В этот период большинство китайцев отправляется в гости к родственникам либо на курорты.