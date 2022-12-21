В Китае участились случаи заболевания COVID-19

СМИ сообщают, что в Китае не хватает лекарственных средств. Причем не только от COVID19, но и от других заболеваний. Госсовет Китая обязал власти решить этот вопрос на местах, но жители ряда городов жалуются на отсутствие тестов для выявления COVID-19, а в поликлиниках, которые их производят, образуются огромные очереди.