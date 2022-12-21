Всего дополнительно появились 80 коек в больницах №4 и №7. Они потребуются для оказания медицинской помощи пациентам.
Профилактические мероприятия организовали в образовательных учреждениях. На данный момент закрытых школ и детских садов нет.
В городе продлили работу кабинетов неотложной медицинской. По будням они доступны до 23 часов, по выходным - до 21.00.
Все медработники должны использовать средства защиты.
Ранее в Минздраве Ростовской области рассказали, когда нужно вызвать скорую при гриппе.