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В Ростове из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом увеличили коечный фонд в декабре

Сегодня, 13:00
Фото: Канопус Киля/CC0 / wikimedia.org
В Ростове из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом увеличили коечный фонд в декабре
В Ростове-на-Дону на базе больниц развернули дополнительные койки из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, заявил в Telegram-канале сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Всего дополнительно появились 80 коек в больницах №4 и №7. Они потребуются для оказания медицинской помощи пациентам. 

Профилактические мероприятия организовали в образовательных учреждениях. На данный момент закрытых школ и детских садов нет. 

Болеющие ОРВИ и гриппом жители Ростова не могут вызвать врача на дом
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В городе продлили работу кабинетов неотложной медицинской. По будням они доступны до 23 часов, по выходным - до 21.00. 

Все медработники должны использовать средства защиты. 

Ранее в Минздраве Ростовской области рассказали, когда нужно вызвать скорую при гриппе. 

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