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В Ростове полиция оправдала депутата Оськину в деле о дискредитации армии РФ

Сегодня, 07:10
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове полиция оправдала депутата Оськину в деле о дискредитации ВС РФ
В Ростове объявили о завершении дела и проверки в отношении депутата Натальи Оськиной, которую пытались обвинить в дискредитации российской армии, об этом рассказали на заседании Думы.

Напомним, в конце октября в ростовской Гордуме вспыхнул конфликт между депутатами Максимом Геласом и Натальей Оськиной. Причиной конфликта стал пост Максима Геласа в соцсетях о поджоге латинской буквы V в патриотической надписи в городе Волгодонске, который прокомментировала Оськина. Задетый ее замечанием Гелас обратился в правоохранительные органы, чтобы проверить комментарий Оськиной на предмет дискредитации властей Волгодонска и российской армии. 

На заключительном заседании Гордумы уходящего года выступил  председатель думской комиссии по этике Сергей Шереметьев, который поделился результатами рассмотрения вопроса.

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«Городская Дума направила материалы для проверки в правоохранительные органы, так как в действиях депутата заметили признаки административного правонарушения. Докладываю, что в адрес председателя Думы направлено из городской полиции заключение<…> В ходе проведенной проверки установлено, что в обращении отсутствуют признаки состава преступления и административного правонарушения», — прочитал резолютивную часть Шереметьев. А глава города Зинаида Неярохина призвала депутатов внимательнее подбирать слова для своих выступлений, чтобы не провоцировать новые проверки. 

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