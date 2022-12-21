«Городская Дума направила материалы для проверки в правоохранительные органы, так как в действиях депутата заметили признаки административного правонарушения. Докладываю, что в адрес председателя Думы направлено из городской полиции заключение<…> В ходе проведенной проверки установлено, что в обращении отсутствуют признаки состава преступления и административного правонарушения», — прочитал резолютивную часть Шереметьев. А глава города Зинаида Неярохина призвала депутатов внимательнее подбирать слова для своих выступлений, чтобы не провоцировать новые проверки.