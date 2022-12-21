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В Ростове разрешили застроить оба берега Дона, но есть нюанс

Сегодня, 07:44
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону решили внести изменения в регламент застройки левого и правого берега Дона, подробностями поделились во время 16-го заседания Гордумы.

Во время своего выступления замглавы администрации Ростова по строительству и архитектуре Андрей Дикун рассказал, что предложено откорректировать регламент для Р-зоны — для сохранения зоны речного фасада первого и второго типа.

Он рассказал, что нынешний регламент регулирует использование земли вдоль реки Дон, а также определяет нормы застройки с ограничением обзора и внешнего вида панорамы города.

«Данная терзона включает в себя преимущественно территорию правого берега реки Дон, предназначенного для размещения малоэтажных зданий. Ограничение высоты застройки в этой зоне сохраняется и составляет 20 метров с целью достижения равномерного распространения зоны речного фасада по ширине от набережной города до дальних видовых точек», — уточнил Дикун.

В Ростове разрешили застроить оба берега Дона, но есть нюанс
Фото: rostov-gorod.ru
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Такие же правила будут действовать и для территориальной зоны второго типа по левому берегу Дона и Зеленому острову. Здесь также будет разрешено строительство исключительно малоэтажных зданий с объектами отдыха и туризма высотой не более 15 метров. 

Заместитель главы администрации добавил, что в связи с получением замечаний от прокуратуры, в этих зонах предложили исключить возможность расположения зданий, связанных сервисом автомобилей, поскольку обе территории относятся к водоохранной зоне реки Дон.

Ранее в Ростове загорелся старинный дом рядом с набережной Дона.

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