Во вторник, 20 декабря, Главное управление Госэкспертизы выпустило положительное заключение на проект реконструкции трассы М-4 «Дон» на участках от 1072-го до 1080-го километра, а также от 1081-го до 1091-го километра. Они находятся на участках дорог Е50, Е115 и идут из Аксайского района через Дорожный к обходу Ростова и Восточному шоссе. В целях проекта указана реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе.