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В Ростовской области сделают платными участки М-4 «Дон» между Аксаем и Батайском

Сегодня, 08:44
Фото: rostov.sledcom.ru
В Ростове сделают платными участки М-4 «Дон» между Аксаем и Батайском
В Ростове собираются реконструировать трассу М-4 «Дон» для дальнейшей эксплуатации на платной основе, сведения об этом появились в ГИС ЕГРЗ.

Во вторник, 20 декабря, Главное управление Госэкспертизы выпустило положительное заключение на проект реконструкции трассы М-4 «Дон» на участках от 1072-го до 1080-го километра, а также от 1081-го до 1091-го километра. Они находятся на участках дорог Е50, Е115 и идут из Аксайского района через Дорожный к обходу Ростова и Восточному шоссе. В целях проекта указана реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе. 

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Сроки проведения работ неизвестны, однако застройщиком выступит ГК «Российские автомобильные дороги».

Ранее стало известно, что три аварии спровоцировали крупный затор и пробку протяженностью 10 километров на М-4 «Дон».

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