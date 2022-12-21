rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Ростовской области вводится запрет на использование беспилотников

Сегодня, 13:52
Фото: Richard Watt/OGL v1.0/wikimedia.org
В Ростовской области вводится запрет на использование беспилотников
Исключительное право на запуск дронов оставят только для некоторых госучреждений, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В Ростовской области введены ограничительные меры в сфере транспорта. Василий Голубев назвал нововведения вынужденными и сослался на указ президента от 19 октября, дающий главам регионов полномочия утверждать соответствующие запреты.

Так, в Ростовской области вводится запрет на использование беспилотников. Исключение сделают только для некоторых государственных ведомств. Какое наказание последует за незаконное использование дронов, губернатор не уточнил. «Меры по беспилотникам пояснения, думаю, не требуют», — заключил он.

Эксперт Михайлов сообщил, как Ростовская область защищается от беспилотников Украины
Узнать подробнее

Также грузовики грузоподъёмностью свыше 3,5 тонн не смогут выехать с территории Ростовской области через автомобильный пункт пропуска «Весёло-Вознесенский». Это касается всех фур, кроме большегрузов, помогающим восстанавливать новые регионы и перевозящим грузы для нужд СВО.

Грузовикам с грузоподъёмностью свыше 12 тонн запрещено въезжать в Ростов-на-Дону, если город не является пунктов их конечного прибытия.

Эти транспортные меры введены для снижения загруженности КПП «Весёло-Вознесенский» и дорог столицы региона.

Ранее американский беспилотник обнаружили недалеко от Крыма.

Читайте также:
Ростовский депутат Бородай раскритиковал таможню, которая не пропускала беспилотникиВодолацкий призвал усилить группировку ПВО из-за украинских беспилотников в МиллеровоВассерман высказался о сбитых беспилотниках в Ростовской области
#Алина Заярная#Последние новости Ростова на сегодня#Транспорт#Политика#Общество#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Беспилотник#Беспилотники
Подпишитесь
Донские офицеры массово увольняются из Аксайского кадетского корпуса
Сегодня, 08:12
Эксперт рассказал, когда в Ростове могут открыть аэропорт Платов
Сегодня, 11:43
Две трети ростовчан не заметили улучшений в работе транспорта с ростом цен на проезд
Сегодня, 11:36
Глава ДНР Пушилин рассказал Путину о проблемах на границе с Ростовской областью
Сегодня, 10:45
Власти Ростовской области потратят на VPN-сервисы 23,8 миллиона рублей
Сегодня, 10:21
В Ростовской области закупят алкотестеры на 19,5 миллиона рублей
Сегодня, 10:19