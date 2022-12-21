Так, в Ростовской области вводится запрет на использование беспилотников. Исключение сделают только для некоторых государственных ведомств. Какое наказание последует за незаконное использование дронов, губернатор не уточнил. «Меры по беспилотникам пояснения, думаю, не требуют», — заключил он.