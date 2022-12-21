В Ростовской области введены ограничительные меры в сфере транспорта. Василий Голубев назвал нововведения вынужденными и сослался на указ президента от 19 октября, дающий главам регионов полномочия утверждать соответствующие запреты.
Так, в Ростовской области вводится запрет на использование беспилотников. Исключение сделают только для некоторых государственных ведомств. Какое наказание последует за незаконное использование дронов, губернатор не уточнил. «Меры по беспилотникам пояснения, думаю, не требуют», — заключил он.
Также грузовики грузоподъёмностью свыше 3,5 тонн не смогут выехать с территории Ростовской области через автомобильный пункт пропуска «Весёло-Вознесенский». Это касается всех фур, кроме большегрузов, помогающим восстанавливать новые регионы и перевозящим грузы для нужд СВО.
Грузовикам с грузоподъёмностью свыше 12 тонн запрещено въезжать в Ростов-на-Дону, если город не является пунктов их конечного прибытия.
Эти транспортные меры введены для снижения загруженности КПП «Весёло-Вознесенский» и дорог столицы региона.
Ранее американский беспилотник обнаружили недалеко от Крыма.