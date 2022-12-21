Напомним, что 20 декабря жители центральной части Ростовской области, в том числе Константиновского района, услышали мощный хлопок. После этого неизвестные стали распространять в мессенджерах снимки частей неопознанного объекта, который якобы обнаружили в винограднике.
При этом глава Района Виталий Дьячкин заявил, что жителям территории ничего не угрожает и поводов для паники нет.
Днем позже Дьячкин отчитался, что после хлопка на территории района нашли разгонный блок реактивного двигателя ракеты. Он предупредил местных жителей о том, что часть двигателя вместе с ракетным топливом решено утилизировать при помощи взрыва. В связи с этим многие могут вновь услышать мощный хлопок. «Ситуация полностью контролируема. Угрозы населению нет», — заверил глава района