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В Ростовской области задержали неадекватного мужчину, размахивавшего муляжом АК-47

Сегодня, 16:03
Фото: 1MI
Жителей Батайска напугал неизвестный мужчина, разгуливавшей по проезжей части с оружием, рассказали в МВД России по Ростовской области.

В Батайске задержан 32-летний мужчина. Он разгуливал по проезжей части в городе, размахивал оружием и невнятно разговаривал. Звонок в полицию с просьбой задержать хулигана сделал напуганный местный житель.

Задержан неадекватный мужчина, бросавшийся с ножом на людей в Ростове
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После задержания выяснилось, что при себе у злоумышленника был муляж автомата АК-47 и пневматический пистолет. Сейчас хулиган находится под стражей. Правоохранительные органы устанавливают все подробности происшествия.

Ранее RostovGazeta рассказала о десяти самых громких происшествиях в Ростовской области в 2022 году.

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#Виктория Прутковская#Общество#Происшествия#Новости#Ростовская область#Батайск#Происшествие#Преступность
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