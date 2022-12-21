В Батайске задержан 32-летний мужчина. Он разгуливал по проезжей части в городе, размахивал оружием и невнятно разговаривал. Звонок в полицию с просьбой задержать хулигана сделал напуганный местный житель.
После задержания выяснилось, что при себе у злоумышленника был муляж автомата АК-47 и пневматический пистолет. Сейчас хулиган находится под стражей. Правоохранительные органы устанавливают все подробности происшествия.
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