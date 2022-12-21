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В центре Ростова 23 декабря отключат холодную воду

Сегодня, 17:47
Фото: 1MI
Отключение холодного водоснабжения планируется в Ростове в пятницу, 23 декабря, сообщил Ростовводоканал.

В пятницу, 23 декабря, с 08.30 мск до 14.30 мск холодную воду отключат в центре Ростова. Ограничения коснутся участка в границах улицы Нижнебульварной, 6 — улицы Береговой 43,а — улицы Береговой, 45.

Ростовводоканал объяснил, что неудобства связаны с переподключением водопроводной линии на улице Нижнебульварной, 6.

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Местным жителям рекомендуется озаботиться созданием небольшого запаса воды.

Не обходят Береговую улицу и транспортные ограничения. Запрет на проезд машин рядом с домом № 33/4 там продлили до 27 мая 2023 года. Уточняется, что там будут проходить строительные работы.

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