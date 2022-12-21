В пятницу, 23 декабря, с 08.30 мск до 14.30 мск холодную воду отключат в центре Ростова. Ограничения коснутся участка в границах улицы Нижнебульварной, 6 — улицы Береговой 43,а — улицы Береговой, 45.
Ростовводоканал объяснил, что неудобства связаны с переподключением водопроводной линии на улице Нижнебульварной, 6.
Местным жителям рекомендуется озаботиться созданием небольшого запаса воды.
Не обходят Береговую улицу и транспортные ограничения. Запрет на проезд машин рядом с домом № 33/4 там продлили до 27 мая 2023 года. Уточняется, что там будут проходить строительные работы.