Власти Франции уничтожили 100 млн китайских медицинских масок

Изначально маски хотели распределить по учебным заведениям, для педсостава, при этом использовать удалось всего 120 млн штук, пишет газета “Известия”.
В ноябре остатки масок с данного склада были уничтожены на заводе по переработке отходов. Для перевозки масок потребовалось 130 грузовиков.
Sud Ouest пишет, что уничтожение санитарных масок может оказаться “верхушкой айсберга”, так как неизвестно сколько на самом деле масок из стратегического резерва во Франции уничтожили в последние месяцы.
Примечательно, что французское национальное агентство по здравоохранению не стало комментировать уничтожение масок.