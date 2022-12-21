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Власти Франции уничтожили 100 млн китайских медицинских масок

Сегодня, 08:24
Издание Sud Ouest сообщает, что в расположенном около Бордо логистическом центре хранилось 220 млн медицинских масок, закупленных в Китае по высокой цене. Их них неиспользованными осталось 100 млн.

Изначально маски хотели распределить по учебным заведениям, для педсостава, при этом использовать удалось всего 120 млн штук, пишет газета “Известия”

В ноябре остатки масок с данного склада были уничтожены на заводе по переработке отходов. Для перевозки масок потребовалось 130 грузовиков.

Sud Ouest пишет, что уничтожение санитарных масок может оказаться “верхушкой айсберга”, так как неизвестно сколько на самом деле масок из стратегического резерва во Франции уничтожили в последние месяцы. 

Примечательно, что французское национальное агентство по здравоохранению не стало комментировать уничтожение масок. 

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