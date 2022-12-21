В понедельник, 19 декабря, на портале госзакупок начался электронный аукцион, организованный Министерством цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области. Министерство ищет подрядчика, который организует каналы доступа VPN для правительства, различных министерств и районных администраций Ростовской области в срок с 1 февраля 2023 до 29 февраля 2024 года.