В понедельник, 19 декабря, на портале госзакупок начался электронный аукцион, организованный Министерством цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области. Министерство ищет подрядчика, который организует каналы доступа VPN для правительства, различных министерств и районных администраций Ростовской области в срок с 1 февраля 2023 до 29 февраля 2024 года.
Общая сумма контракта составляет 23,8 миллиона рублей, за которые исполнитель должен обслуживать 84 узла VPN на всей территории Ростовской области, а также предоставить и установить коммутаторы, маршрутизаторы, серверы, программное обеспечение, криптошлюзы и другую технику для обеспечения бесперебойного доступа в Интернет.
Заявки от участников будут принимать до 27 декабря, а через два дня объявят победителя аукциона.
Ранее ростовчанка потеряла 100 тысяч рублей из-за использования VPN.