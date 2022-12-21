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Власти Ростовской области потратят на VPN-сервисы 23,8 миллиона рублей

Сегодня, 10:21
Фото: unsplash.com
Власти Ростовской области потратят на VPN-сервисы 23,8 миллиона рублей
В Ростовской области на организацию канала доступа к виртуальным частным сетям VPN выделили более 23,8 миллиона рублей, сведения об этом появились на портале закупок.

В понедельник, 19 декабря, на портале госзакупок начался электронный аукцион, организованный Министерством цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области. Министерство ищет подрядчика, который организует каналы доступа VPN для правительства, различных министерств и районных администраций Ростовской области в срок с 1 февраля 2023 до 29 февраля 2024 года. 

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Общая сумма контракта составляет 23,8 миллиона рублей, за которые исполнитель должен обслуживать 84 узла VPN на всей территории Ростовской области, а также предоставить и установить коммутаторы, маршрутизаторы, серверы,  программное обеспечение, криптошлюзы и другую технику для обеспечения бесперебойного доступа в Интернет.  

Заявки от участников будут принимать до 27 декабря, а через два дня объявят победителя аукциона. 

Ранее ростовчанка потеряла 100 тысяч рублей из-за использования VPN.

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