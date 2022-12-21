Происшествие случилось на улице 39-я Линия в вечернее время. Здесь водитель сбил 13-летнего парня, после чего сразу же уехал.
Пострадавшего с травмами доставили в больницу. О его состоянии информации нет.
Полицейские в данный момент занимаются розыском водителя. Очевидцев случившегося попросили обратиться в ГИБДД.
До этого маленькая девочка пострадал в ДТП с машиной скорой помощи в донском регионе. Подробности читайте по ссылке.
Ранее на Дону спящий водитель влетел в самосвал на трассе «Ростов-Азов».