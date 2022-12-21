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Водитель сбил 13-летнего подростка и скрылся в Ростове-на-Дону

Сегодня, 05:29
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону под колесами автомобиля оказался подросток, водитель после ДТП скрылся, сообщили в УГИБДД по региону.

Происшествие случилось на улице 39-я Линия в вечернее время. Здесь водитель сбил 13-летнего парня, после чего сразу же уехал. 

Пострадавшего с травмами доставили в больницу. О его состоянии информации нет. 

Полицейские в данный момент занимаются розыском водителя. Очевидцев случившегося попросили обратиться в ГИБДД. 

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Ранее на Дону спящий водитель влетел в самосвал на трассе «Ростов-Азов».

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