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Все не окей: 41% ростовчан поддержали законопроект о защите русского языка

Сегодня, 08:04
Фото: Victor Korniyenko/cc by sa 3.0 / wikimedia.org
Все не окей: 41% ростовчан поддержали законопроект о защите русского языка

Более 40% ростовчан выступили против заимствованных из английского языка слов

В Ростове 40% жителей поддержали идею о введении ограничений на использование слов-заимствований из других языков, об этом сообщили исследователи портал Superjob.

В середине декабря аналитики провели исследование среди 1,6 тысячи респондентов из 379 городов России, чтобы выяснить какая доля населения выступает за чистоту русского языка. Причиной для проведения исследования стало обсуждение законопроекта о защите русского языка, принятого Госдумой в первом чтении. 

Сообщается, что 41% россиян поддерживает запрет на использование иностранных слов в русской речи при наличии аналогов. Как правило социологический портрет борцов за чистоту русского языка выглядит как человек старше 45 лет, чаще мужского пола, имеющий детей и заработок от 50 до 80 тысяч рублей.

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При этом самыми раздражающими словами неожиданно стали окей, ресепшн, стартап, кейс, триггер, гуглить, менеджер, фудкорт, мерчендайзер, аутфит, фейк, хештег, гаджет, селфи, стори и другие англоязычные слова, которые уже плотно и давно вошли в язык ежедневного использования. 
Интересный факт, что против законопроекта выступают преимущественно бездетные люди (36%) до 34 лет с доходом более 80 тысяч рублей ежемесячно. 

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что не откажется от использования русского языка, поскольку он является одним из основных языков общения с горожанами.

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