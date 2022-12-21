При этом самыми раздражающими словами неожиданно стали окей, ресепшн, стартап, кейс, триггер, гуглить, менеджер, фудкорт, мерчендайзер, аутфит, фейк, хештег, гаджет, селфи, стори и другие англоязычные слова, которые уже плотно и давно вошли в язык ежедневного использования.

Интересный факт, что против законопроекта выступают преимущественно бездетные люди (36%) до 34 лет с доходом более 80 тысяч рублей ежемесячно.