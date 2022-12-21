Захарова: Запад устроил тотальную цензуру российским СМИ

В российском МИДе напомнили,что только в 2022 году свыше 40 российских медиаресурсов были выключены из эфира или заблокированы. Более того, неугодные журналисты, которые осмеливаются противоречить навязываемому Западом мнению, подвергаются травле, в том числе со стороны спецслужб, а некоторые вообще подвергались физическому насилию.