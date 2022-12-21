rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Захарова: Запад устроил тотальную цензуру российским СМИ

Сегодня, 07:13
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова генсека ООН Гуттериша, заявившего, что он будет “шокирован, если увидит, что свобода прессы под угрозой”.

По словам Захаровой, генеральный секретарь ООН либо не замечает, либо не желает замечать то, что коллективный Запад пытается заглушить российские СМИ всеми способами. Для этого используются, в том числе, глобальные ИТ-гиганты, пишет газета “Известия”.

В российском МИДе напомнили,что только в 2022 году свыше 40 российских медиаресурсов были выключены из эфира или заблокированы. Более того, неугодные журналисты, которые осмеливаются противоречить навязываемому Западом мнению, подвергаются травле, в том числе со стороны спецслужб, а некоторые вообще подвергались физическому насилию. 

В марте 2023 года медиарегулятор Великобритании Ofcom отозвал лицензию англоязычного телеканала RT. В ЕС пошли ещё дальше и запретили не только вещание телеканала и агентства Sputnik, но и заблокировали телеграм-каналы Sputnik и RT.

Не отстаёт и YouTube. Там блокируют российские материалы о спецоперации на Украине. По словам представителей видеохостинга, эти материалы противоречат “политике” YouTube.

Подпишитесь
Донские офицеры массово увольняются из Аксайского кадетского корпуса
Сегодня, 08:12
В Ростовской области сделают платными участки М-4 «Дон» между Аксаем и Батайском
Сегодня, 08:44
Ростовчане отказались покупать елки из страны блока НАТО
Сегодня, 08:19
Ростовский депутат Бородай заявил об использовании на СВО вооружения XX века
Сегодня, 06:35
Экс-замгубернатора в Ростовской области Сидаш не смог обжаловать приговор
Сегодня, 06:33
Стали известны подробности сильного хлопка в небе над Ростовской областью
Сегодня, 04:56