Захарова: Запад устроил тотальную цензуру российским СМИ

По словам Захаровой, генеральный секретарь ООН либо не замечает, либо не желает замечать то, что коллективный Запад пытается заглушить российские СМИ всеми способами. Для этого используются, в том числе, глобальные ИТ-гиганты, пишет газета “Известия”.
В российском МИДе напомнили,что только в 2022 году свыше 40 российских медиаресурсов были выключены из эфира или заблокированы. Более того, неугодные журналисты, которые осмеливаются противоречить навязываемому Западом мнению, подвергаются травле, в том числе со стороны спецслужб, а некоторые вообще подвергались физическому насилию.
В марте 2023 года медиарегулятор Великобритании Ofcom отозвал лицензию англоязычного телеканала RT. В ЕС пошли ещё дальше и запретили не только вещание телеканала и агентства Sputnik, но и заблокировали телеграм-каналы Sputnik и RT.
Не отстаёт и YouTube. Там блокируют российские материалы о спецоперации на Украине. По словам представителей видеохостинга, эти материалы противоречат “политике” YouTube.