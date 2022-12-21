МВД России по Ростовской области и мэрия Таганрога призвали местных жителей не терять бдительности на новогодних праздниках. Угроза терактов особенно возрастает в канун массовых народных гуляний.
Полицейские напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов, оставленных без присмотра в местах скопления людей, необходимо оперативно сообщить об этом экстренным службам. Самостоятельно трогать опасный объект запрещено. Своевременная бдительность может спасти жизни.
Ранее в Ростовской области на въездах установили заградительные посты для обеспечения безопасности.