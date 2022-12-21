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Жителей Ростовской области просят быть бдительными на Новый год из-за угрозы терактов

Сегодня, 13:22
Фото: NGC 7070/CC BY SA / wikimedia.org
Жителей Ростовской области просят быть бдительными на Новый год из-за угрозы терактов
Потеря бдительности на праздниках может стоить жизни, напомнили в администрации Таганрога Ростовской области.

МВД России по Ростовской области и мэрия Таганрога призвали местных жителей не терять бдительности на новогодних праздниках. Угроза терактов особенно возрастает в канун массовых народных гуляний.

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Полицейские напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов, оставленных без присмотра в местах скопления людей, необходимо оперативно сообщить об этом экстренным службам. Самостоятельно трогать опасный объект запрещено. Своевременная бдительность может спасти жизни.

Ранее в Ростовской области на въездах установили заградительные посты для обеспечения безопасности.

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