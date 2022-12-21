Полицейские напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов, оставленных без присмотра в местах скопления людей, необходимо оперативно сообщить об этом экстренным службам. Самостоятельно трогать опасный объект запрещено. Своевременная бдительность может спасти жизни.