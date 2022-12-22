Подписчица Telegram-канала «Батайск Город» рассказала, что накануне 21 декабря на автовокзале Ростова произошла драка с участием двух водителей маршрута № 212 «Ростов-Западный — Батайск».
Женщина сообщила, что примерно в 16.00 мск обе маршрутки № 212 подъехали к остановке автовокзала почти одновременно, после чего она с подругой сели во второй автобус.
Девушка рассказала, что только они сели на свои места, как в салон забежал водитель предыдущей маршрутки и начал избивать коллегу, находящегося за рулем.
«Мужчина был в крови уже, а он бил его, пока тот не потерял сознание<…> Увидев, что я фотографирую его, начал мне угрожать и посылать на три буквы», — рассказала очевидец, добавив, что вспыльчивый водитель должен быть наказан. О состоянии потерпевшего также ничего не известно, информация уточняется.
Ранее под Ростовом у поста ГИБДД подрались двое сердитых водителя.