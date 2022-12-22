«Мужчина был в крови уже, а он бил его, пока тот не потерял сознание<…> Увидев, что я фотографирую его, начал мне угрожать и посылать на три буквы», — рассказала очевидец, добавив, что вспыльчивый водитель должен быть наказан. О состоянии потерпевшего также ничего не известно, информация уточняется.