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Агрессивный водитель маршрутки в Ростове напал на коллегу и пассажиров

Сегодня, 12:41
Фото: ТГ канал bаtаyskgorod
В Ростове водитель маршрутки № 212 избил коллегу и обматерил пассажиров 21 декабря

В Ростове водитель маршрутки № 212 избил коллегу и обматерил пассажиров 21 декабря

В Ростове водитель маршрутки № 212 избил коллегу на глазах очевидцев, после чего использовал ненормативную лексику в отношении пассажиров, об этом сообщили в соцсетях.

Подписчица Telegram-канала «Батайск Город» рассказала, что накануне 21 декабря на автовокзале Ростова произошла драка с участием двух водителей маршрута № 212 «Ростов-Западный — Батайск». 

Женщина сообщила, что примерно в 16.00 мск обе маршрутки № 212 подъехали к остановке автовокзала почти одновременно, после чего она с подругой сели во второй автобус.

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Девушка рассказала, что только они сели на свои места, как в салон забежал водитель предыдущей маршрутки и начал избивать коллегу, находящегося за рулем. 

«Мужчина был в крови уже, а он бил его, пока тот не потерял сознание<…> Увидев, что я фотографирую его, начал мне угрожать и посылать на три буквы», — рассказала очевидец, добавив, что вспыльчивый водитель должен быть наказан. О состоянии потерпевшего также ничего не известно, информация уточняется.  

Ранее под Ростовом у поста ГИБДД подрались двое сердитых водителя.

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