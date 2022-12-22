Всего появились 80 коек на базе больниц №4 и 7. Они необходимы для оказания медпомощи местным жителям.
Из-за роста заболеваемости в данный момент доступ к пациентам в больницах сейчас ограничен. Вместе с этим продлена работа кабинетов неотложной медпомощи.
Ранее врач Галеев рассказал об ограничениях в Ростовской области из-за гриппа. Добавим, что в регионе за одну неделю ОРВИ заболели сразу 30 тысяч человек.
Сейчас по области распространяется свиной грипп. В школах и детских садах ввели термометрию из-за этой ситуации.