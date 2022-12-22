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Больницам в Ростове-на-Дону понадобились допместа для пациентов с гриппом

Сегодня, 11:05
Фото: rostov-gorod.ru
Больницам в Ростове-на-Дону понадобились допместа для пациентов с гриппом
В Ростове-на-Дону для заболевших ОРВИ и гриппом развернули дополнительные койки в городских больницах, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Всего появились 80 коек на базе больниц №4 и 7. Они необходимы для оказания медпомощи местным жителям. 

Из-за роста заболеваемости в данный момент доступ к пациентам в больницах сейчас ограничен. Вместе с этим продлена работа кабинетов неотложной медпомощи.

Врач Галеев рассказал об ограничениях в Ростовской области из-за гриппа
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Ранее врач Галеев рассказал об ограничениях в Ростовской области из-за гриппа.  Добавим, что в регионе за одну неделю ОРВИ заболели сразу 30 тысяч человек.

Сейчас по области распространяется свиной грипп. В школах и детских садах ввели термометрию из-за этой ситуации. 

 

 

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов
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