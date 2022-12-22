В четверг, 22 декабря, стало известно, что в Ростове из продажи пропал детский сироп Нурофен в различных дозировках вне зависимости от вкуса. Остатки препаратов все еще остаются на интернет-площадках сетей «Апрель» и «Аптеке.ру», однако в обычной продаже за препаратом обеспокоенным родителям придется погоняться.