В четверг, 22 декабря, стало известно, что в Ростове из продажи пропал детский сироп Нурофен в различных дозировках вне зависимости от вкуса. Остатки препаратов все еще остаются на интернет-площадках сетей «Апрель» и «Аптеке.ру», однако в обычной продаже за препаратом обеспокоенным родителям придется погоняться.
Портал RostovGazeta уточнил у провизора одной из крупнейших сетей аптек действительно ли в городе наблюдается недостаток препаратов для лечения детей.
«Его нет[прим. редакции — детского Нурофена в форме сиропа].И антибиотиков детских, Амоксиклав и взрослый, и детский пропал, аналоги его тоже», — сообщила провизор.
В этот же день в правительстве объявили, что из-за вспышки ОРВИ в Ростовской области закрыли три детских сада и четыре школы.