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Детский Нурофен и антибиотики начали пропадать из аптек в Ростове

Сегодня, 12:48
Фото: user3802032/freepik.com
В Ростове на фоне вспышки ОРВИ пропал детский Нурофен и антибиотики

В Ростове на фоне вспышки ОРВИ пропал детский Нурофен и антибиотики

В Ростове объявили о пропаже детского Нурофена, антибиотиков и Амоксиклава с полок аптек, об этом RostovGazeta рассказал провизор в крупной сети аптек.

В четверг, 22 декабря, стало известно, что в Ростове из продажи пропал детский сироп Нурофен в различных дозировках вне зависимости от вкуса. Остатки препаратов все еще остаются на интернет-площадках сетей «Апрель» и «Аптеке.ру», однако в обычной продаже за препаратом обеспокоенным родителям придется погоняться. 

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В Ростове на фоне вспышки ОРВИ пропал детский Нурофен и антибиотики

Портал RostovGazeta уточнил у провизора одной из крупнейших сетей аптек действительно ли в городе наблюдается недостаток препаратов для лечения детей.  

«Его нет[прим. редакции — детского Нурофена в форме сиропа].И антибиотиков детских, Амоксиклав и взрослый, и детский пропал, аналоги его тоже», — сообщила провизор. 

В этот же день в правительстве объявили, что из-за вспышки ОРВИ в Ростовской области закрыли три детских сада и четыре школы.

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