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«Единая Россия» подвела итоги гуманитарной миссии в 2022 году

Сегодня, 14:33
Фото: ER.RU
«Единая Россия» продолжает помогать бойцам и их семьям в рамках гуманитарной миссии и законотворчества. В работе принимают участие и все отделения партии в регионах. Об этом рассказал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак на ВКС по итогам года.

Турчак сообщил, что в рамках масштабной миссии партии было собрано и передано населению Донбасса свыше 16 000 тонн гумгруза. В зоне спецоперации появилось несколько десятков гуманитарных центров.

«Каждый из вас и коллективы, которые вы представляете, внесли свой существенный вклад в эту работу. Пользуясь случаем, хотел бы ещё раз поблагодарить всех за неоценимую помощь, которую вы за десять месяцев оказали и продолжаете оказывать людям», — сказал Андрей Турчак.

После присоединения к России ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области направления гуманитарной миссии ЕР расширились. Партия продолжает помогать мирному населению и тем, кто сейчас на передовой. В зону СВО регулярно отправляют обмундирование и оборудование.

В качестве отдельного направления работы партии Турчак выделил помощь семьям военных. Он отметил, что деятельность в данном направлении является комплексной и связана с законотворчеством. Некоторые законопроекты уже были одобрены депутатами и подписаны президентом РФ. Фракции ЕР в регионах предложили дополнительные меры соцподдержки участников спецоперации и их семей. Секретарь генсовета партии рассказал и об оказании адресной помощи семьям военнослужащих на бытовом уровне.

По словам Турчака, в следующем году «Единая Россия» не планирует снижать ни объемы гуманитарной миссии, ни ее темпы.

Партия оказывает помощь бойцам на линии соприкосновения с первого дня спецоперации. Только за октябрь было собрано свыше 1,2 миллиарда рублей на приобретение спецтехники, включая квадрокоптеры, средства связи, беспилотники и тепловизоры. Также на эти деньги была приобретена экипировка для бойцов.

Сегодня в Донбассе и на новых территориях функционирует свыше сорока гуманитарных центров партии, кураторами которых являются депутаты Государственной думы. ЕР взяла на себя и обязанности по координации деятельности врачей-волонтеров разных специальностей. Медики-добровольцы оказывают помощь мирным жителям и раненым бойцам. Около тысячи врачей отправилось из российских регионов в Донбасс с начала СВО. Об этом сообщается на официальном сайте партии ER.RU.

 

Ростовское региональное отделение «Единой России» развернуло гуманитарную миссию с первых минут эвакуации мирных жителей Донбасса. Уже на пропускных пунктах людей встречали волонтеры партии, МГЕР и «Молодежки ОНФ», которые сопровождали к транспорту, давали разъяснения, оказывали необходимую помощь.

В рамках «депутатского треугольника» оказывалась постоянная шефская поддержка пунктам временного размещения: депутаты и волонтеры доставляли одежду, питьевую воду, принадлежности для учебы, игрушки. Все необходимое собирали в местных партийных приемных.

Ростовская область первой в стране открыла Центр правовой поддержки эвакуированных.

Важным направлением стала организация полезного досуга. Депутаты Заксобрания пригласили находящиеся в ПВР семьи в ростовский цирк, дельфинарий, театр и музей. В самих ПВР регулярно проводились развлекательные программы.

Накануне нового учебного года фракция «Единой России» в Заксобрании отправила несколько десятков тысяч книг в детские библиотеки и школы ДНР. С началом восстановления Мариуполя депутаты Заксобрания Ростовской области доставили сюда более 100 тонн муки, что позволило выпекать бесплатный хлеб в течение долгого времени.

Сегодня гуманитарная миссия реготделения партии продолжается. Особое внимание уделяется помощи мобилизованным. От депутатов Ростовской области на линию соприкосновения отправили транспорт, рации, амуницию. Оказывается поддержка семьям военнослужащих – для этого по решению спикера донского парламента, секретаря Ростовского регионального отделения «Единой России» Александра Ищенко появился волонтерский центр.

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