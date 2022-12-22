«Единая Россия» подвела итоги гуманитарной миссии в 2022 году

Сегодня в Донбассе и на новых территориях функционирует свыше сорока гуманитарных центров партии, кураторами которых являются депутаты Государственной думы. ЕР взяла на себя и обязанности по координации деятельности врачей-волонтеров разных специальностей. Медики-добровольцы оказывают помощь мирным жителям и раненым бойцам. Около тысячи врачей отправилось из российских регионов в Донбасс с начала СВО. Об этом сообщается на официальном сайте партии ER.RU.