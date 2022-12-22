Накануне ростовский суд заочно заменил оппозиционерке условный срок по делу об участии в деятельности нежелательной организации на реальный. Шевченко по ранее вынесенному приговору должна была регулярно отмечаться у правоохранителей и обязывалась не менять место жительства. Однако вскоре она переехала в Вильнюс и была объявлена в розыск. Из-за этого суд решил поменять наказание активистке на заключение в колонии.