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Фильм про ростовскую активистку Анастасию Шевченко номинирован на «Оскар»

Сегодня, 08:26
Фото: Libreshot/Martin Vorel/CC0
Фильм про ростовскую активистку Анастасию Шевченко номинирован на «Оскар»
Американская киноакадемия может наградить документальный фильм про ростовскую оппозиционерку Анастасию Шевченко, шорт-лист номинантов появился в американских СМИ.

Фильм Anastasia о ростовской активистке Анастасии Шевченко вошел в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший документальный короткометражный фильм». Картину сняла британский режиссер Сара Маккарти.

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Фильм посвящен жизни Шевченко и испытаниям, которые она и ее семья проходили из-за политической деятельности активистки.

Накануне ростовский суд заочно заменил оппозиционерке условный срок по делу об участии в деятельности нежелательной организации на реальный. Шевченко по ранее вынесенному приговору должна была регулярно отмечаться у правоохранителей и обязывалась не менять место жительства. Однако вскоре она переехала в Вильнюс и была объявлена в розыск. Из-за этого суд решил поменять наказание активистке на заключение в колонии.

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#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Политика#Новости#Ростов-на-Дону#Алина Заярная
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