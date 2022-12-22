Фильм Anastasia о ростовской активистке Анастасии Шевченко вошел в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший документальный короткометражный фильм». Картину сняла британский режиссер Сара Маккарти.
Фильм посвящен жизни Шевченко и испытаниям, которые она и ее семья проходили из-за политической деятельности активистки.
Накануне ростовский суд заочно заменил оппозиционерке условный срок по делу об участии в деятельности нежелательной организации на реальный. Шевченко по ранее вынесенному приговору должна была регулярно отмечаться у правоохранителей и обязывалась не менять место жительства. Однако вскоре она переехала в Вильнюс и была объявлена в розыск. Из-за этого суд решил поменять наказание активистке на заключение в колонии.