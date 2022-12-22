Встреча Нового года в отеле становится хорошей традицией. Ну согласитесь, как здорово повеселиться в ресторане отеля, а потом подняться в уютный и комфортный номер и прекрасно выспаться, а потом еще и получить завтрак в постель. Что может быть лучше? Поэтому столики в ресторанах и номера начинают бронировать уже заранее. Но и непосредственно перед праздником можно еще найти свободные места. Так, в Ростове популярны услуги отелей «Шервуд», «Маринс Парк Отель Ростов», Arka, «Набоков», «Тесоро», «Дон — плаза», «Атташе», «Акрополь», «Амакс Конгресс-отель» и многие другие.