Итак, встреча Нового года уже не за горами. И в этот раз к нам спешит Черный Водяной Кролик. Как порадовать его? Чем задобрить, чтобы весь предстоящий год его хозяин был к нам щедр и снисходителен?
Кролик — животное миролюбивое и жизнерадостное. Поэтому будьте с ним на одной волне: не вступайте в конфликты, отпустите напряжение, дарите радость и позитив, прощайте обиды и излучайте дружелюбие. Тогда и Кролик одарит вас своей милостью.
Пригласите домой множество гостей, устройте веселую вечеринку, наденьте красивое платье, накройте стол с преобладанием растительных деликатесов, включите зажигательную музыку. Это придется по вкусу хозяину года.
А еще не забудьте о подарках для всех членов семьи, Кролик любит жесты внимания и подарки и всегда поощряет за это.
Кролик несет с собой стихию Воды, это значит, что все водные цвета будут в фаворе при украшении дома на Новый год и при выборе праздничного наряда, образа. Сам же Кролик в китайской астрологии относится к стихии Дерева. Поэтому все оттенки зеленого также приветствуются.
Черный, синий, голубой, бирюзовый, лазурный, зеленый, хаки, салатовый, травяной, фисташковый, изумрудный, малахитовый — вот неполный спектр цветов, которые можно использовать в эту волшебную ночь.
Ростов-на-Дону славится вкусной южной кухней и своими заведениями, в которых творят настоящие профессионалы. Многие рестораны распахнут в новогоднюю ночь 2022-2023 двери для всех гостей.
Мы отобрали пятерку наиболее интересных и бюджетных мест, в которых можно славно повеселиться.
(пр-т Космонавтов, 2/3)
Это заведение славится своей уютной атмосферой, отличной кухней и умеренными ценами. Большой банкетный зал вместит несколько десятков гостей. Можно отдыхать целыми семьями и большими компаниями. Гостей ждет южная кухня с изобилием мяса, рыбы, икры, свежей зелени и овощей. Поздравят всех пришедших в этот вечер известные артисты и шоумены. Ну, а после концерта начнется дискотека до утра.
(пр-т Коммунистический, 36/4в)
Это одно из самых бюджетных заведений для встречи Нового года в Ростове. Билет здесь обойдется от 1,5 тысячи на человека. За эту небольшую сумму гости смогут насладиться новогодним меню, в котором будут блюда восточной, кавказской и европейской кухни. Организаторы также подготовили праздничную шоу-программу: на сцене банкетного зала выступят кавер-коллективы, танцевальный балет, иллюзионисты.
(ул. Береговая, 12)
В этом заведении гостей будут радовать самыми редкими деликатесами кавказской кухни, отборными винами и зажигательной танцевальной программой из кавер-хитов. Заведение Аркадия Новикова пользуется большой популярностью в Ростове. И уже нет отбоя от желающих оказаться здесь в новогоднюю ночь. Депозит при бронировании составляет от 3500 рублей на человека.
(ул. Орская, 14/9)
Ростовчане ценят это заведение за живую музыку, отличный репертуар, вкусные блюда русской кухни и приветливый персонал. В новогоднюю ночь в Mozart Hall соберутся все желающие весело встретить Новый год. Ожидается масштабное шоу, фейерверки, музыкальные хиты на танцполе и веселые розыгрыши. Ценник на билет начинается от 3800 рублей.
(ул. Большая Садовая, 114а)
В этом заведении всегда прекрасно создают новогоднее настроение. Атмосферу задают праздничные декорации, уютная подсветка, мягкая музыка. В новогоднюю ночь ожидаются изыски и новинки кавказской кухни от одного из лучших шеф-поваров в городе. Также порадуют музыкальная программа, танцевальное шоу и салюты.
В этом году из-за текущей политической обстановки Ростов очень скромно встречает Новый год. Власти региона еще осенью заявили, что не будет новых украшений для города, ярких торжеств и громких мероприятий. Но для детей, отметили они, все будет проведено на должном уровне: ребята получат подарки и повеселятся на елках.
Так, 28 декабря в 18:00 в городском парке имени Максима Горького состоится торжественное открытие главной елки Ростова. Дед Мороз и Снегурочка произнесут волшебные слова: «Елочка, гори!» — и включат огни на новогодней красавице. Присутствующие детишки получат подарки от мэрии, а затем посмотрят небольшое представление.
Театры Ростова приготовили для своих маленьких жителей красочные представления по мотивам популярных сказок. Так, в Государственном музыкальном театре пройдет балет «Щелкунчик» — самая новогодняя и добрая сказка. Представление пройдет 29, 30, 3 декабря, а также 6 — 7 января.
В Ростовском академическом музыкальном театре с 25 по 30 декабря ребят ждут утренники в холле с участием аниматоров и ростовых кукол.
17, 24 — 26 декабря в театрально-музейном комплексе «Жили-были» пройдут веселые представления для детей, во время которых Дед Мороз и Снегурочка раздадут малышам подарки.
Филармония Ростова тоже приглашает маленьких горожан на свои мини-шоу. 25 — 26 декабря и 3 — 4 января ребята смогут спеть свои любимые детские песни. А подпевать им будут Дед Мороз и Снегурочка.
21, 24, 27, 30 декабря на свои спектакли приглашает театр кукол имени Былкова.
В Ростовском цирке с 24 декабря стартует новогоднее представление «Тринадцать месяцев». Маленькие зрители окунутся в увлекательные приключения главных героев, которые будут сопровождаться выступлениями цирковых артистов, а также световым шоу. Организаторы обещают завораживающее трехмерное зрелище, происходящее в воздухе, воде и на арене. Ну и конечно, зрителей поздравят Дед Мороз и Снегурочка.
В столице ЮФО работает множество детских кафе — это заведения, где можно не только вкусно и полезно накормить ребенка, но и предложить ему увлекательный досуг. Такие известные в Ростове кафе, как «Сицилия», «Рис Kids Room», «Чайхона № 1», Lilo, «Балу», «Сметана», Mama Donna, «Эрти» и многие другие, в дни детских каникул обязательно представят новогодние развлечения, введут новинки в меню и приготовят сюрпризы для малышей.
На вокзале Ростова в праздничные дни будет организовано интерактивное шоу-путешествие «Полярный экспресс». Ребят, купивших билет, ждет мини-вояж по маршруту Ростов — Азов — Ростов. Во время него путешественники познакомятся с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами. Стоимость такого тура — 2500 рублей.
В конгресс-холле ДГТУ 3 и 4 января пройдет шоу с участием персонажей мультфильмов «Синий трактор» и «Щенячий патруль».
Конечно, в столице Южного федерального округа есть множество красивых мест, где можно провести новогоднюю ночь. Это и кафе в ТЦ, и рестораны, и гостиницы, и лонж-бары.
Ростов может похвастать негласным статусом кулинарной столицы России. Здесь расположены десятки ресторанов, кафе, баров, банкетных залов и прочих заведений, предлагающих разнообразное изысканное меню. В новогодние праздники ростовчан приглашают такие рестораны, как «Онегин дача», «Петровский причал», «Седьмое небо», «Старая мельница», «Фрау Мюллер», «Макао», «Тамада» и многие другие. В каждом заведении будут свои сюрпризы и новогодние фишки. Но в целом все рестораторы обещают вкусную еду, зажигательные танцы, веселые розыгрыши, незабываемые салюты.
Встреча Нового года в отеле становится хорошей традицией. Ну согласитесь, как здорово повеселиться в ресторане отеля, а потом подняться в уютный и комфортный номер и прекрасно выспаться, а потом еще и получить завтрак в постель. Что может быть лучше? Поэтому столики в ресторанах и номера начинают бронировать уже заранее. Но и непосредственно перед праздником можно еще найти свободные места. Так, в Ростове популярны услуги отелей «Шервуд», «Маринс Парк Отель Ростов», Arka, «Набоков», «Тесоро», «Дон — плаза», «Атташе», «Акрополь», «Амакс Конгресс-отель» и многие другие.
Загородный отдых тоже с каждым годом набирает все большую популярность. Как правило, на пригородных базах отдыха отдыхают большими компаниями или целыми семьями, коллективами. Приезжают, как правило, на несколько дней, что насладиться свежим лесным воздухом, прогулками, сауной, чистыми фермерскими продуктами. Ну, а в новогоднюю ночь стартует яркая развлекательная программа с застольем, артистами, розыгрышами, салютом и танцами. В Ростове популярны места «Уткино Country House», «Ближняя дача», Hotel Old House Resort & Spa, «13 кордон», «Графский парк» и др.
Для тех, кто желает танцевать нон-стоп до утра, откроют свои двери ночные клубы или бары с живой музыкой. В число наиболее популярных мест входят клуб «Мед», Honey Bunny, Mojo, «Кваттро», Baba-Luba Rock & Roll CLUB, Embargo Villa, «Эйнштейн» и др.
Уличные гуляния пройдут в самых живописных местах Ростова: в парке Горького, на Соборной площади - здесь будет открыто множество ярмарок, где можно купить изделия ручной работы.
Также гуляния пройдут и на центральных улицах города, в том числе на Большой Садовой - самой живописной магистрали города. Также ростовчане любят гулять в парке Октябрьской революции - в старейшей части города.