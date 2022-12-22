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Кинокритик заявил, что достойных ремейков на фильм «Ирония судьбы» пока нет

Сегодня, 06:52
Фото: скриншот
Исполнительный директор Краснодарской школы кино Алексей Двоеглазов рассказал, что популярный советский кинофильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» Эльдара Рязанова уже не раз вызывал у современных режиссеров желание выпустить на него ремейк, однако ни один из них пока не превзошел оригинал.

Он отметил, что ремейк-продолжение этого фильма, снятый Тимуром Бекмамбетовым в 2007 году, окупился в несколько раз, так как сработала ставка на зрительский интерес. Об этом пишет Pravda.Ru

Кроме того, по его словам, есть «Ирония судьбы в Голливуде» режиссера Марюса Вайсберга.

«Почему бы эту историю не перенести в другие исторические и территориальные условия? Если мы не хотим портить впечатление от классического фильма, то можем просто не смотреть эту работу», — подчеркнул кинокритик.

Одновременно с этим он напомнил, что история кинематографа знает примеры ремейков, которые получились даже лучше оригинала — в частности, таким стал ремейк картины «В джазе только девушки». 

Двоеглазов также отметил, что в этом году ожидается премьера фильма «СамоИрония судьбы» с участниками шоу Comedy Club, но призвал не относиться к нему серьезно, охарактеризовав этот вариант «Иронии судьбы» как «очередной комедиклабовский капустник к Новому году». Он рекомендовала россиянам смотреть классику и хорошее кино на новогодних каникулах.

#Общество
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