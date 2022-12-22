Департамент транспорта Ростова заинтересовался покупкой пассажирских автобусов в Китае. Чиновники и руководители транспортных компаний провели деловую встречу с представителями китайского производителя автобусов Yutong.
Перевозчикам рассказали о преимуществах транспортных средств и предложили поставлять автобусы большого и среднего классов. Власти и руководители АТП заинтересовались предложением и заявили, что в скором времени вопрос о поставках китайских автобусов будет рассмотрен по существу.
Тема повышения качества общественного транспорта актуальна в Ростове. На днях две трети ростовчан заявили, что не заметили улучшений в работе автобусов после роста цен на проезд.