Перевозчикам рассказали о преимуществах транспортных средств и предложили поставлять автобусы большого и среднего классов. Власти и руководители АТП заинтересовались предложением и заявили, что в скором времени вопрос о поставках китайских автобусов будет рассмотрен по существу.