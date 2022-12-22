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Китайские автобусы могут закупить для Ростова-на-Дону

Сегодня, 06:57
Фото: order_242/CC BY SA 2.0 / wikimedia.org
Власти Ростова хотят закупить пассажирские автобусы в Китае
Ростовские чиновники провели встречу с представителями дилера производителя автобусов Yutong, рассказали в городской администрации.

Департамент транспорта Ростова заинтересовался покупкой пассажирских автобусов в Китае. Чиновники и руководители транспортных компаний провели деловую встречу с представителями китайского производителя автобусов Yutong.

Перевозчикам рассказали о преимуществах транспортных средств и предложили поставлять автобусы большого и среднего классов. Власти и руководители АТП заинтересовались предложением и заявили, что в скором времени вопрос о поставках китайских автобусов будет рассмотрен по существу.

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Тема повышения качества общественного транспорта актуальна в Ростове. На днях две трети ростовчан заявили, что не заметили улучшений в работе автобусов после роста цен на проезд.

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#Виктория Прутковская#Город#Транспорт#Ростов-на-Дону#Городская среда
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