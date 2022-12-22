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На медработников не повлияет реорганизация здравоохранения в Ростовской области

Сегодня, 10:23
Фото: rostov-gorod.ru
На медработников не повлияет реорганизация здравоохранения в Ростовской области
Уже с 1 января следующего года в собственность Ростовской области перейдут 133 муниципальных учреждения здравоохранения, сообщается на сайте правительства региона.

Министр здравоохранения Ростовской области заверил, что после перехода медучреждений в собственность региона за всеми медиками останутся их рабочие места. Масштабная реорганизация системы начнется уже 1 января следующего года.

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Глава Минздрава заверяет, что реформа направлена на централизацию управления здравоохранением. Она упростит маршрутизацию пациентов, сделает медпомощь более доступной и качественной. За местными властями оставят некоторые полномочия, касающиеся создания благоприятных условий для работы врачей, их подготовки и трудоустройства.

Вместе с тем, ранее болеющие ОРВИ и гриппом жители Ростова заявили, что не могут вызвать врача на дом.

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#Виктория Прутковская#Здоровье#Общество#Новости#Ростовская область#Здравоохранение#Сезон гриппа и ОРВИ#Грипп#ОРВИ и грипп
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