Глава Минздрава заверяет, что реформа направлена на централизацию управления здравоохранением. Она упростит маршрутизацию пациентов, сделает медпомощь более доступной и качественной. За местными властями оставят некоторые полномочия, касающиеся создания благоприятных условий для работы врачей, их подготовки и трудоустройства.