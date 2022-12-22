Министр здравоохранения Ростовской области заверил, что после перехода медучреждений в собственность региона за всеми медиками останутся их рабочие места. Масштабная реорганизация системы начнется уже 1 января следующего года.
Глава Минздрава заверяет, что реформа направлена на централизацию управления здравоохранением. Она упростит маршрутизацию пациентов, сделает медпомощь более доступной и качественной. За местными властями оставят некоторые полномочия, касающиеся создания благоприятных условий для работы врачей, их подготовки и трудоустройства.
Вместе с тем, ранее болеющие ОРВИ и гриппом жители Ростова заявили, что не могут вызвать врача на дом.