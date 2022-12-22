Ограничения ввели в четверг, 22 декабря, они продлятся с 10 до 18 часов. Это касается участка с 42 по 44 километры.
Сейчас для движения доступна одна полоса в реверсивном режиме. Причиной таких мер стали срочные дорожные работы.
Автолюбителей предупредили, что нужно учитывать эту информацию во время планирования поездок. Сотрудники ГИБДД будут регулировать порядок проезда.
Напомним, что ограничения на движение грузовиков ввели власти в Ростовской области с 22 декабря. С этого же момента в регионе нельзя запускать беспилотники.