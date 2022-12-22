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На трассе Ростов – Таганрог поменяли схему движения из-за срочных работ 22 декабря

Сегодня, 05:48
Фото: 1MI
На трассе между Ростовом-на-Дону и Таганрогом ограничили движение из-за проведения технических работ, сообщает Упрдор Москва-Волгоград».

Ограничения ввели в четверг, 22 декабря, они продлятся с 10 до 18 часов. Это касается участка с 42 по 44 километры. 

Сейчас для движения доступна одна полоса в реверсивном режиме. Причиной таких мер стали срочные дорожные работы. 

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Автолюбителей предупредили, что нужно учитывать эту информацию во время планирования поездок. Сотрудники ГИБДД будут регулировать порядок проезда. 

Напомним, что ограничения на движение грузовиков ввели власти в Ростовской области с 22 декабря. С этого же момента в регионе нельзя запускать беспилотники. 

 

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